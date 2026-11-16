2.600 vận động viên từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia tranh tài giải 3 môn phối hợp tại Phú Quốc

Hình lễ trao giải - Top 3 nam và Top 3 nữ.

Dù ghi nhận cơn mưa lớn vào buổi sáng ngày tranh tài (15/11), nhưng các cuộc đua tại IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 vẫn diễn ra sôi nổi với những màn thể hiện ấn tượng của đông đảo vận động viên (VĐV). Tinh thần quyết tâm cùng những nỗ lực bền bỉ trong từng chặng bơi, đạp và chạy bộ đã góp phần tạo nên một ngày thi đấu đầy cảm xúc, ghi dấu những thành tích ấn tượng. Nổi bật nhất chính là cú bứt phá tốc độ của Simon Carey (Australia) để giành vị trí nhất chung cuộc nội dung dành cho nam, với thành tích 4 giờ 7 phút 1 giây.

Ở nội dung dành cho nữ, ngôi vô địch thuộc về Andrea Memminger từ Đức khi về đích trong 5 giờ 17 phút 17 giây. Hoàng Thị Lành là nữ VĐV Việt Nam để lại ấn tượng đậm nét nhất trong cuộc đua, khi cán đích ở vị trí thứ hai với thành tích 5 giờ 21 phút 23 giây.

Hoàng Thị Lành là nữ VĐV Việt Nam để lại ấn tượng đậm nét nhất trong cuộc đua, khi cán đích ở vị trí thứ hai với thành tích 5 giờ 21 phút 23 giây. (Nguồn: BTC)

Chia sẻ sau khi hoàn thành cuộc đua, VĐV Hoàng Thị Lành cho biết: “Đây là năm thứ 5 liên tiếp tôi tham gia giải thuộc hệ thống IRONMAN tại Phú Quốc và mỗi mùa giải đều mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Năm nay, tôi đã dành 5 tháng tập luyện và chuẩn bị để hướng đến thành tích tốt nhất. Đặc biệt, ở chặng đạp xe đầy thử thách, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, thận trọng và cân bằng giữa thể lực với cảm xúc.

Với tôi, chiến thắng lớn nhất chính là vượt qua bản thân mình. Để theo đuổi đam mê thể thao, việc cân bằng giữa tập luyện, công việc và gia đình không hề dễ dàng. Vì vậy, sự thấu hiểu và ủng hộ từ gia đình, đồng nghiệp là nguồn động lực rất quan trọng”.

Sự kiện thu hút nhiều VĐV quốc tế tham gia tranh tài. (Nguồn: BTC)

Ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh An Giang, chia sẻ: “Mùa giải thứ tư đã mang đến cho Phú Quốc một tuần lễ sôi động, nơi những nỗ lực trên đường đua được tiếp sức bởi sự cổ vũ của người dân và sự đồng hành của gia đình, bạn bè. Chúng tôi trân trọng việc các vận động viên trong nước và quốc tế lựa chọn Phú Quốc để chinh phục mục tiêu, đồng thời cùng khám phá và chia sẻ những hình ảnh đẹp về địa phương.

Trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027, hạ tầng và dịch vụ tại Phú Quốc đang từng bước được đầu tư, hoàn thiện. Chúng tôi mong rằng khi trở lại vào mùa giải thứ năm vào năm 2027, các vận động viên cùng gia đình sẽ cảm nhận rõ hơn những đổi thay ấy, có thêm trải nghiệm bên cạnh cuộc đua và cùng ghi dấu một cột mốc đáng nhớ tại đảo ngọc”.

Sức lan tỏa của sự kiện tiếp tục được củng cố với sự góp mặt của những nhân vật truyền cảm hứng trong cộng đồng 3 môn phối hợp. (Nguồn: BTC)

Tuần lễ sự kiện BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 tiếp tục cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng rãi trong cộng đồng khi thu hút các VĐV thuộc nhiều độ tuổi, trình độ và hoàn cảnh khác nhau.

Sức lan tỏa của sự kiện tiếp tục được củng cố với sự góp mặt của những nhân vật truyền cảm hứng trong cộng đồng 3 môn phối hợp. Mark Allen, huyền thoại 6 lần vô địch IRONMAN World Championship, tiếp tục ghi dấu ấn trên đường đua khi đảm nhận chặng bơi. Đây là sự tiếp nối hành trình trở lại thi đấu của Allen từ mùa giải 2025, khi ông cũng tham gia chặng bơi ở nội dung tiếp sức tại IRONMAN 70.3 Phú Quốc.