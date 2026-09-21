2.527 hộ dân được hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, kinh doanh
Theo Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, từ đầu năm đến nay, nguồn quỹ tiếp tục được bổ sung thông qua vận động các cơ quan, đơn vị ủng hộ với số tiền gần 580 triệu đồng; lũy kế đạt hơn 2,58 tỷ đồng, trong đó, ngân sách cấp 1 tỷ đồng. Tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh hiện đạt hơn 82,47 tỷ đồng, trong đó, ngân sách cấp lũy kế 10,5 tỷ đồng.
Từ nguồn vốn này, toàn tỉnh đang triển khai 298 dự án, tổng số tiền hơn 81 tỷ đồng, 2.527 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.
Bên cạnh nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, nguồn ủy thác của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương hiện đạt 8,355 tỷ đồng, đã giải ngân 6,58 tỷ đồng cho 9 dự án với 91 hộ vay; còn 1,775 tỷ đồng chưa giải ngân.
Những tháng cuối năm, Ban điều hành Quỹ tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát các dự án đang triển khai, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả; đôn đốc thu hồi, xử lý nợ quá hạn và luân chuyển nguồn vốn kịp thời, tạo điều kiện để thêm nhiều hộ nông dân có nguồn lực đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/2-527-ho-dan-duoc-ho-tro-von-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-3192560.html