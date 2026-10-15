2.500 vận động viên tranh tài tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X

Đến dự, chỉ đạo Lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn.

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo CBCS, vận động viên và nhân dân địa phương. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT chủ trì lễ khai mạc.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh thắp đuốc Đài lửa Đại hội chính thức khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh trao ngọn đuốc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X cho đoàn VĐV tiêu biểu.

Trang trọng nghi lễ thắp đuốc khai mạc đại hội thể dục thể thao

Lễ khai mạc thu hút khoảng 6.000 người tham gia. Điểm nhấn ấn tượng mở màn cho Đại hội là nghi thức rước đuốc do các vận động viên (VĐV) tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn thực hiện.

Ngọn lửa thiêng truyền thống được trang trọng trao tới tay Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh để thắp sáng Đài lửa Đại hội, bừng lên khí thế quyết tâm và tinh thần thể thao cao thượng. Ngay sau đó là phần diễu binh, diễu hành quy mô lớn với 27 khối đại diện cho các lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh.

Đoàn Vận động viên tiêu biểu rước ngọn lửa truyền thống khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc rèn luyện thân thể với tư tưởng sâu sắc "Dân cường thì quốc thịnh". Thấm nhuần lời dạy của Bác, Lạng Sơn luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X.

Các đại biểu tại Lễ khai mạc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X ghi nhận phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn ngày càng phát triển rộng khắp. Đồng thời, công tác đầu tư cho thể thao thành tích cao đã gặt hái nhiều kết quả đáng tự hào. Tiêu biểu là tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, tỉnh đã đoạt 17 huy chương (2 HCV, 3 HCB, 12 HCĐ).

Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 quy tụ hơn 2.500 lượt vận động viên tranh tài ở 17 môn thi đấu với 130 bộ huy chương.

"Đại hội là dịp đánh giá kết quả phong trào TDTT của các ngành, địa phương; tuyển chọn những nhân tố xuất sắc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; đồng thời quảng bá hình ảnh con người xứ Lạng đoàn kết, năng động, mến khách" — đồng chí Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị lực lượng trọng tài làm việc công tâm, khách quan; các vận động viên thi đấu tự tin, trung thực, cao thượng với tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ".

“Thành công của Đại hội TDTT không chỉ được đo bằng những tấm huy chương, mà còn được thể hiện ở tinh thần đoàn kết, sự lan tỏa của phong trào rèn luyện thể dục thể thao và ý thức nâng cao sức khỏe trong mỗi người dân. Tôi tin tưởng rằng, từ khí thế và những kết quả của Đại hội lần này, phong trào thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp, văn minh.” - Đồng chí Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Đại diện Tổ trọng tài tuyên thệ.

Đại diện các VĐV tuyên thệ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao Cờ lưu niệm tặng các đoàn.

Đoàn Công an tỉnh Lạng Sơn tham gia diễu binh tại Lễ khai mạc

Sắc màu đồng diễn đầy ấn tượng tại Lễ khai mạc

Sau phần nghi lễ chính, sân vận động Đông Kinh bùng nổ không khí sôi động cùng sắc màu rực rỡ của chương trình đồng diễn nghệ thuật - thể thao mang chủ đề “Thể dục thể thao Lạng Sơn hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới” với sự góp mặt của 1.317 người chia làm 6 khối biểu diễn.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp cùng hàng ngàn học sinh, thanh thiếu niên đã đem lại luồng sinh khí trẻ trung, rạng rỡ cho ngày hội. Hòa mình vào không khí nhộn nhịp, em Vũ Thị Như Quỳnh và em Hoàng Thị Nhung (học sinh lớp 11A1, Trường THPT Đình Lập) hân hoan chia sẻ cảm xúc vinh dự khi đại diện cho học sinh khu vực Đình Lập về tham dự lễ diễu hành từ sớm. Tham gia màn trình diễn múa lân, múa rồng đặc sắc tại lễ khai mạc, em Hoàng Trung Hiếu (học sinh lớp 10, Trường Trung cấp cộng đồng phân hiệu Lạng Sơn) hào hứng cho biết em cùng các bạn đã kiên trì tập luyện múa lân, múa rồng từ nhiều tháng nay để mang tới những màn trình diễn đặc sắc nhất.

Ở khu vực khán đài, chị Vi Thị Thanh và Lê Thị Thu Hà cùng rất đông bà con địa phương đến xem đồng diễn, nhiệt tình vẫy cờ và vỗ tay cổ vũ các đoàn diễu hành. Hai em Hoàng Vi Hùng và em Đỗ Trọng Ân (học sinh lớp 8A7, Trường THCS Vũ Trọng Phụng) phấn khởi cho biết các em cùng 30 bạn trong lớp cũng tại sân vận động từ rất sớm để tham gia cổ vũ cho lễ khai mạc đại hội. Cảm xúc tự hào, phấn khởi hiện rõ trên từng gương mặt trẻ, lan tỏa tinh thần yêu thể thao khắp các khán đài.

Sự thành công của Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 không chỉ mở màn cho những cuộc tranh tài sôi nổi mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe sâu rộng, góp phần xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững vàng nơi địa đầu Tổ quốc.

*Các màn đồng diễn đầy ấn tượng tại lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X: