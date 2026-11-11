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2.500 vận động viên quốc tế tham gia Giải chạy di sản Hà Nội 2026

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 vừa khép lại ngày 8/11, thu hút hàng vạn vận động viên, trong đó có gần 2.500 vận động viên quốc tế đến từ gần 70 quốc gia. Các vận động viên đã trải nghiệm những cung đường kết nối nhiều địa danh, không gian di sản đặc trưng của Thủ đô.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Mai Phương

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/2500-van-dong-vien-quoc-te-tham-gia-giai-chay-di-san-ha-noi-2026-246261110220755984.htm