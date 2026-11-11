2,5 triệu người đổ xuống đường phố Argentina, Giáo hoàng Leo XIV tạo nên sự kiện lớn nhất trong triều đại

Buenos Aires chứng kiến cảnh tượng hiếm có khi hàng triệu người dân đổ về một trong những đại lộ lớn nhất thành phố để chào đón Giáo hoàng Leo XIV. Thánh lễ ngoài trời ngày 9/11 không chỉ thu hút lượng người tham dự kỷ lục mà còn trở thành sự kiện đông người nhất kể từ khi ông đứng đầu Giáo hội Công giáo toàn cầu cách đây 18 tháng.

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Theo Reuters, khoảng 2,5 triệu người đã tập trung dọc đại lộ Avenida del Libertador ở thủ đô Buenos Aires, Argentina, trong chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV. Đây là chuyến công du đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Argentina kể từ năm 1987, tạo nên dấu mốc đặc biệt đối với quốc gia có đông dân theo Công giáo này.

Ngay từ những giờ đầu ngày 9/11, hàng nghìn người đã có mặt tại khu vực tổ chức thánh lễ, nhiều người thậm chí cắm trại qua đêm để giành vị trí thuận lợi. Đám đông kéo dài hàng cây số, vẫy cờ Vatican hai màu trắng - vàng và chen chúc bên những hàng rào an ninh với hy vọng được nhìn thấy vị giáo hoàng.

Khi Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên chiếc xe chuyên dụng mui trần, những tiếng hô vang "Giáo hoàng Leo muôn năm!" liên tục vang lên dọc con đường rợp bóng cây. Không khí náo nhiệt càng trở nên đặc biệt khi thời tiết Buenos Aires hôm đó nắng đẹp, tạo điều kiện cho hàng triệu người tham gia sự kiện ngoài trời.

"Tôi rất hạnh phúc khi ông Leo đến thăm chúng tôi", Claudia Pardo, 37 tuổi, chia sẻ. Người phụ nữ này đã cùng chồng và hai con nhỏ chờ đợi để được nhìn thấy giáo hoàng. Cô gọi đây là khoảnh khắc lịch sử hiếm có và cho rằng mọi người nên lắng nghe thông điệp mà ông mang đến.

Trong khi đó, Alejandra Frias, 56 tuổi, cho biết bà gần như thức trắng đêm để có được vị trí gần sân khấu nhất. Với bà, đây không đơn thuần là một sự kiện tôn giáo mà còn là khoảnh khắc mang ý nghĩa tinh thần và cảm xúc sâu sắc.

Phát biểu trong thánh lễ, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ niềm vui khi được chứng kiến đức tin mạnh mẽ của người dân Argentina. Ông cho biết chuyến thăm đã giúp mình cảm nhận rõ sự nhiệt thành của cộng đồng Công giáo tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ảnh: Reuters

Nam Mỹ vốn được xem là một trong những thành trì quan trọng của Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Giáo hội đang phải đối mặt với sự suy giảm tín đồ tại một số khu vực, trong bối cảnh các hệ phái Tin Lành phát triển nhanh chóng. Vì vậy, hình ảnh hàng triệu người cùng tham dự thánh lễ được xem là một dấu hiệu đáng chú ý đối với Giáo hội.

Chuyến công du của Giáo hoàng Leo XIV kéo dài 12 ngày, đi qua ba quốc gia gồm Uruguay, Argentina và Peru. Với khoảng 50 hoạt động được lên kế hoạch, đây được đánh giá là một trong những chuyến công du nước ngoài có lịch trình dày đặc nhất của một vị giáo hoàng trong nhiều thập kỷ. Đáng chú ý, chuyến đi diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi.

Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, là vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ. Ông từng có nhiều năm hoạt động truyền giáo tại Peru trước khi đảm nhận vai trò lãnh đạo Giáo hội Công giáo. Bởi vậy, Vatican mô tả chuyến công du lần này như một hành trình trở về quê hương tinh thần của ông tại Nam Mỹ.

Bên cạnh ý nghĩa tôn giáo, chuyến thăm Argentina còn thu hút sự chú ý bởi những thông điệp chính trị và xã hội mà Giáo hoàng Leo XIV đưa ra.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Argentina Javier Milei hôm 8/11, ông kêu gọi nhà lãnh đạo này nhận thức rõ giới hạn quyền lực và thận trọng trong phát ngôn. Giáo hoàng cũng bày tỏ quan ngại trước những chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ Argentina, đặc biệt là các biện pháp cắt giảm dịch vụ xã hội có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người nghèo.

Tại thánh lễ ngày 9/11, ông tiếp tục nhắc đến những khó khăn mà nhiều gia đình Argentina đang phải đối mặt, từ tình trạng bất ổn kinh tế, việc làm thiếu ổn định, bạo lực gia đình đến những cuộc chia ly và vấn nạn nghiện ngập đang hủy hoại tương lai của người trẻ.

Trong cuộc gặp với người lao động và các lãnh đạo công đoàn sau đó, Giáo hoàng lên tiếng phản đối lòng tham của các tập đoàn, đồng thời nhấn mạnh người lao động cần được đối xử bằng sự tôn trọng. Ông cho rằng nền kinh tế phải phục vụ con người, thay vì buộc con người trở thành công cụ phục vụ nền kinh tế.

Ảnh: Reuters

Đặc biệt, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ lo ngại trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa thiếu kiểm soát. Theo ông, xu hướng này có thể đẩy vô số người lao động vào nguy cơ mất việc làm.

Một trong những hoạt động đáng chú ý khác trong ngày 9/11 là cuộc gặp giữa Giáo hoàng Leo XIV với 5 nạn nhân từng bị các thành viên giáo sĩ Công giáo lạm dụng tình dục. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động dự kiến được thực hiện trong chuyến công du, khi Giáo hội đang nỗ lực khôi phục niềm tin sau hàng loạt bê bối xâm hại khiến uy tín tổ chức bị tổn hại nghiêm trọng.

Trước thánh lễ, ông cũng đến thăm một trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở khu vực phía nam Buenos Aires. Tại đây, hàng nghìn người đã tập trung với hy vọng được gặp vị giáo hoàng.

Jorge Silanes, giám đốc tôn giáo của trung tâm Pequeño Cottolengo Don Orione, cho biết chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Argentina cắt giảm các khoản hỗ trợ dành cho người khuyết tật, trong khi tình trạng nghèo đói vẫn phổ biến.

Trong bài phát biểu tại đây, Giáo hoàng nhấn mạnh những trung tâm chăm sóc người yếu thế có nhiều điều để truyền tải tới xã hội, vốn đôi khi chỉ bị chi phối bởi khát vọng đạt được thành công về kinh tế.

Ảnh: Reuters

Trước chuyến thăm Argentina, sự kiện đông người nhất trong triều đại của Giáo hoàng Leo XIV diễn ra tại Madrid (Tây Ban Nha) hồi tháng 6, với khoảng 1,2 triệu người tham dự. Con số 2,5 triệu người tại Buenos Aires lần này đã vượt xa kỷ lục trước đó, cho thấy sức hút đặc biệt của vị giáo hoàng đối với cộng đồng Công giáo Nam Mỹ.

Sau Argentina, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến tiếp tục hành trình tới Peru vào ngày 11/11 và trở về Rome ngày 17/11.

Ảnh: Reuters