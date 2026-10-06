Xã hội

2,5 triệu người cao tuổi Việt Nam nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới

Theo Bộ Y tế, hiện nay, có khoảng 2,5 triệu người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội.

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
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Từ hôm nay, mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, hiện có khoảng 2,5 triệu người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách này. Quy định được nêu trong Điều 31 Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 5/10.

Nam Vũ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/25-trieu-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-nhan-muc-tro-cap-huu-tri-xa-hoi-moi-169261006152705774.htm