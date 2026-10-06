2,5 triệu người cao tuổi Việt Nam nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới
Theo Bộ Y tế, hiện nay, có khoảng 2,5 triệu người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội.
Từ hôm nay, mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, hiện có khoảng 2,5 triệu người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách này. Quy định được nêu trong Điều 31 Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 5/10.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/25-trieu-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-nhan-muc-tro-cap-huu-tri-xa-hoi-moi-169261006152705774.htm