2,5 triệu người cao tuổi Việt Nam nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, bà con nông dân xã Cam Hồng đang tất bật làm đất, xuống giống vụ khoai lang. Không chỉ thích ứng linh hoạt với thời tiết mưa lũ đặc thù của vùng trũng, cây khoai lang nơi đây-nguồn nguyên liệu chính cho đặc sản khoai deo đang khẳng định hiệu quả kinh tế vượt trội, mang lại thu nhập cao so với trồng lúa.