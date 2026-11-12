2.385 người tham gia các hoạt động của Dự án An sinh xã hội tại An Giang năm 2026

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp trao khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án An sinh xã hội tại An Giang năm 2026.

Ngày 12/11, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết và chia sẻ kết quả thực hiện Dự án An sinh xã hội cấp tỉnh năm 2026, với sự tham dự của đại diện Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các sở, ngành, địa phương, hợp tác xã và tổ nhóm nông dân.

Dự án An sinh xã hội tại An Giang do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ. Tong năm 2026, dự án triển khai tại 10 xã vùng dự án với 51 hoạt động, thu hút 2.385 người tham gia. Toàn tỉnh có 30 tổ nhóm với 525 thành viên và 6 hợp tác xã với 167 thành viên tham gia.

Dự án tổ chức 5 lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động trong canh tác lúa cho 175 nông dân; 6 lớp thực hành sơ cứu tai nạn với 210 người tham gia và 2 lớp tập huấn cho 70 nông dân nuôi tôm. Qua đó, kiến thức từng bước chuyển thành kỹ năng, thói quen bảo vệ sức khỏe trong sản xuất.

10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án An sinh xã hội được khen thưởng tại hội nghị tổng kết năm 2026.

Tại hội nghị, nhiều mô hình thực tế được chia sẻ. Tiêu biểu có chị Nguyễn Thị Lan, tổ trưởng tổ nhóm nữ nông dân xã Cô Tô vận động chị em nuôi heo đất, dành dụm từng khoản nhỏ để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chị Thái Thị A Lin, tổ trưởng tổ nhóm cấy lúa xã Vĩnh Trạch phát huy vai trò nông dân nòng cốt trong lan tỏa kiến thức an toàn lao động. Các mô hình Hợp tác xã tôm - lúa Duyên Ngọc, Hợp tác xã nông nghiệp Tà Đảnh cũng cho thấy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, tạo sinh kế từ sản xuất nông nghiệp.

Thảo luận tại hội nghi, nhiều ý kiến cho rằng, muốn nông dân yên tâm sản xuất, không thể chỉ hướng dẫn kỹ thuật mà còn phải quan tâm đến sức khỏe, điều kiện làm việc, bảo hiểm và sinh kế lâu dài.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp đề nghị các ngành chức năng tăng cường hướng dẫn nông dân sử dụng an toàn máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời quan tâm cải thiện điều kiện lao động, nhất là đối với nữ nông dân và lao động thời vụ. Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách và nhân rộng những mô hình hiệu quả.