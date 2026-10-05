2,13 tỷ lượt người di chuyển dịp Quốc khánh, du lịch Trung Quốc “nghẹt thở”

Biển người trên quảng trường Thiên An Môn chờ mua vé vào Tử Cấm Thành. Ảnh: Creaders.

Theo dự báo của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, trong kỳ nghỉ lễ này, lượng người di chuyển liên vùng có thể lên tới 2,13 tỷ lượt. Ngành du lịch trở nên quá tải, du khách kêu trời vì mệt và không thỏa mãn nhu cầu vãn cảnh… Dưới đây là top 10 điểm du lịch “nghẹt thở” nhất:

Bến Thượng Hải: không thể tìm được chỗ trống

Tại khu vực ven sông Bến Thượng Hải (The Bund), tổng lượng khách trong ngày 1/10 lên tới 533.000 lượt, thời điểm cao nhất có khoảng 51.000 người cùng có mặt. Dọc bờ sông và tuyến phố Nam Kinh dẫn tới Bến Thượng Hải ken đặc người, gần như không thể nhích nổi.

Có người muốn chụp một bức ảnh phong cảnh “không dính người”, nhưng trong khung hình chỉ toàn đầu và lưng của những người xa lạ. Đến tối, khi đèn bật sáng, biển người thậm chí còn dày hơn cả ánh đèn. Muốn tìm một chỗ trống để đứng cũng gần như là chuyện… nằm mơ.

Bến Thượng Hải chật kín người chen nhau để ngắm sông. Ảnh: Creadres.

Đại Đường Bất Dạ Thành Tây An: không chỗ chen chân

Đại Đường Bất Dạ Thành ở Tây An ngay ngày đầu kỳ nghỉ đã rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng.

Khung giờ cao điểm là từ 19-21h. Khi các tiết mục biểu diễn, đặc biệt màn biểu diễn “người đẹp bất đảo” (không ngã), bắt đầu, khán giả chen kín thành nhiều lớp.

Người thấp chỉ có thể nghe tiếng mà đoán vị trí. Có người phải đến trước hai giờ để giành chỗ. Các tuyến đường và lối ra vào khu vực Khúc Giang ùn dài hàng km. Có người xuống khỏi đường cao tốc từ buổi chiều nhưng đến lúc chen được vào khu du lịch thì trời đã gần tối.

Tối 2/10, Công an Tây An phải phát cảnh báo cho người dân: khu Đại Đường Bất Dạ Thành, Đại Đường Phù Dung Viên và khu thương mại Tiểu Trại đã gần đạt ngưỡng quá tải, đề nghị người dân và du khách chủ động tránh đến vào giờ cao điểm.

Khi chính quyền phải lên tiếng khuyên “đừng đến”, có thể hình dung mức độ chen chúc nghiêm trọng đến đâu.

Những người phía sau chỉ thể ngắm đầu người phía trước. Ảnh: Creaders.

Hồng Nhai Động Trùng Khánh

Tại Hồng Nhai Động ở Trùng Khánh, du khách được trải nghiệm đúng nghĩa “biển người”. Cầu thang dẫn lên các đài quan sát đông đến mức gần như không thể xoay người. Người muốn lên không lên được, người muốn xuống cũng chẳng xong.

Cầu Thiên Tư Môn gần như biến thành đường dành cho người đi bộ, xe cộ không thể lưu thông. Cảnh sát quận Du Trung phải áp dụng biện pháp điều tiết giao thông linh hoạt, căn cứ vào lượng người thực tế để kiểm soát phương tiện qua cầu Thiên Tư Môn.

Biển người ở Hồng Nhai Động. Ảnh: Creaders.

Tử Cấm Thành Bắc Kinh

Vé vào Tử Cấm Thành dịp này còn khó mua hơn cả vé tàu về quê dịp Tết. Theo CCTV, vé tham quan dành cho khách cá nhân trong sáu ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh đã được đặt hết từ trước.

Mỗi ngày Tử Cấm Thành phát hành khoảng 80.000 vé, nhưng vừa mở bán qua mạng đã nhanh chóng hết sạch, gần như không thể mua vé tại chỗ.

Chen chúc trong Tử Cấm Thành. Ảnh: Creaders.

Nhưng vào được bên trong cũng không thể thong thả tham quan. Các quảng trường trước ba đại điện kín đặc du khách. Muốn chụp một bức tường đỏ của Tử Cấm Thành mà không có người phải mất rất nhiều thời gian tìm góc. Ngự Hoa Viên và Bảo tàng Trân bảo người đông đến mức gần như không thể đi lại.

Tây Hồ Hàng Châu

Câu nói đùa “Đoạn Kiều không gãy nhưng người thì chen đến gãy” được thể hiện rõ nhất trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.

Theo phản ánh của cư dân mạng, riêng ngày 1/10, khu danh thắng Tây Hồ đón hơn 510.000 lượt khách. Ngày 2/10, mật độ người trên cầu Đoạn Kiều có thời điểm lên tới 3-4 người/m². Một số du khách đùa rằng trên cầu không cần tự đi, bởi “người phía sau sẽ đẩy bạn tiến về phía trước”.

Đoạn Kiều, khu ven hồ và Bạch Đê là những điểm chịu áp lực lớn nhất. Lối đi quanh hồ ken đặc người. Lực lượng cảnh sát tình nguyện phải tạo thành những “bức tường người” tại các khu vực đông đúc để bảo đảm an toàn. Robot AI điều tiết giao thông cũng được triển khai tại một nút giao gần Đoạn Kiều.

Các bãi đỗ xe xung quanh đã kín chỗ trước 10h sáng. Có du khách phải xếp hàng hơn một giờ để lên thuyền, nhưng chuyến tham quan chưa đầy 20 phút đã phải chen nhau xuống.

Đoạn Kiều, Tây Hồ chật cứng du khách. Ảnh: Chinanews.

Thanh Minh Thượng Hà Viên Khai Phong

Tại Thanh Minh Thượng Hà Viên ở Khai Phong, các chương trình biểu diễn thực cảnh kết hợp với đèn trang trí khiến nhiều khu vực trong công viên chật kín người. Muốn xem những chương trình nổi tiếng đều phải đến sớm để giữ chỗ.

Theo dữ liệu của Meituan, ngay ngày đầu kỳ nghỉ, Vạn Tuế Sơn Võ Hiệp Thành và Thanh Minh Thượng Hà Viên của Khai Phong đều lọt vào Top 10 điểm du lịch được quan tâm nhất Trung Quốc.

Một thành phố có hai điểm cùng lọt Top 10 – ngành du lịch tỉnh Hà Nam thực sự đang rất “nóng”.

Disneyland Thượng Hải

Disneyland Thượng Hải tiếp tục là một trong những điểm đến hút khách nhất. Những trò chơi nổi tiếng có thể phải xếp hàng hai giờ nhưng thời gian trải nghiệm chỉ khoảng năm phút.

Khi đoàn diễu hành xuất hiện, hai bên đường nhanh chóng kín người. Muốn có vị trí đẹp để xem phải đến trước cả giờ đồng hồ.

Trong Disney Land, Thượng Hải. Ảnh: Creaders.

Cửu Trại Câu

Theo Quang Minh nhật báo và Sina Finance, vé tham quan Cửu Trại Câu từ ngày 1 đến 5/10 đã được bán hết. Công suất tiếp nhận tối đa mỗi ngày là 41.000 lượt khách.

Ngay cả khách được miễn hoặc giảm giá vé cũng phải đặt chỗ trước bằng tên thật; không đặt trước sẽ không được vào. Cửu Trại Câu còn triển khai cơ chế “xếp hàng chờ”. Nếu có người hủy vé, hệ thống sẽ phân bổ lại theo thứ tự đăng ký; nếu không được nhận vé, tiền sẽ được hoàn trả.

Một di sản thiên nhiên thế giới giờ đây có độ khó khi săn vé chẳng khác gì săn vé concert.

Biển người ở Trương Gia Giới. Ảnh: Creaders..

Hoàng Sơn

Theo China News, ngày thứ hai của kỳ nghỉ Quốc khánh, Hoàng Sơn đón lượng khách tăng mạnh. Dù trời mưa phùn, du khách vẫn nườm nượp kéo nhau lên núi. Điều đáng chú ý là dù lượng người rất đông, giao thông trong khu danh thắng vẫn được duy trì thông suốt, trật tự du lịch nhìn chung ổn định.

Mưa cũng không cản được dòng người, vậy nếu trời đẹp thì cảnh tượng sẽ thế nào, có lẽ không cần tưởng tượng cũng biết.

Những “điểm nghẽn” ít được chú ý

Ngoài những điểm du lịch nổi tiếng trên, nhiều địa danh khác cũng rơi vào cảnh quá tải. Thái Sơn, Sơn Đông là một ví dụ. Ngay ngày đầu kỳ nghỉ, dòng người leo núi ban đêm đã xếp hàng dài từ khu Hồng Môn. Tại Nam Thiên Môn và khu vực cáp treo, thời gian chờ mất hơn hai giờ. Thậm chí xuống núi còn ùn tắc hơn cả lúc lên.

Theo Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Sơn Đông, ngày 2/10, 16 điểm du lịch cấp 5A của tỉnh đón tổng cộng 1,066 triệu lượt khách, trong đó riêng Thái Sơn đạt 91.000 lượt.

Phố đi bộ Nam Kinh. Ảnh: Creaders.

Nhiều người lên núi giữa đêm chỉ để săn bình minh. Nhưng đến khi mặt trời mọc, trước mắt họ vẫn là một biển đầu người. Có người đùa rằng lên Thái Sơn để ngắm bình minh nhưng cuối cùng chỉ được “ngắm đầu người”.

Đằng sau biển người là một vấn đề lớn hơn

Nhìn 10 điểm đến này, có một điểm chung khá rõ: hoặc miễn phí, hoặc giá vé tương đối thấp.

Bến Thượng Hải miễn phí. Tây Hồ miễn phí. Đại Đường Bất Dạ Thành miễn phí. Hồng Nhai Động miễn phí. Quảng trường Ngũ Nhất cũng miễn phí.

Tử Cấm Thành có giá vé 60 NDT; Cửu Trại Câu và Thái Sơn khoảng hơn 100 NDT. Với mặt bằng chi tiêu hiện nay, đây không phải mức giá quá cao.

2,13 tỷ lượt người di chuyển liên vùng. 533.000 lượt người chen nhau tại Bến Thượng Hải. 41.000 người tranh vé Cửu Trại Câu. 80.000 vé Tử Cấm Thành được bán hết trong thời gian ngắn.

Đằng sau những con số ấy là những người bình thường đã dành dụm cho kỳ nghỉ suốt nửa năm, những gia đình lên kế hoạch đi chơi từ nhiều tháng trước. Và khi đến nơi, thứ họ nhìn thấy nhiều khi chỉ là gáy của người đứng trước.

Đây không hẳn là vấn đề của một khu du lịch nào, cũng không phải lỗi của du khách. Đó là hệ quả gần như tất yếu khi hàng triệu người buộc phải lựa chọn cùng một khoảng thời gian để đi du lịch.

Cả nước chỉ có một kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài bảy ngày. Khi hàng triệu người cùng muốn ra ngoài, dù điểm du lịch có rộng đến đâu cũng khó chịu nổi dòng người đổ vào cùng lúc.

Dòng người bất tận trên Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: Creaders.

Có người bị kẹt trên cầu thang Hồng Nhai Động, gần như không thể nhúc nhích; có người rét run cả đêm trên đỉnh Thái Sơn nhưng cuối cùng chẳng nhìn thấy bình minh; có người trên cầu Đoạn Kiều bị dòng người đẩy đi, muốn dừng lại cũng không được. Những người ấy không phải không biết tránh giờ cao điểm. Họ biết nhưng không có điều kiện để tránh.

Ngày thường không thể nghỉ. Trẻ em chỉ được nghỉ vào những dịp như thế này. Cả gia đình chỉ có vài ngày trong năm có thể cùng nhau đi đâu đó. Vấn đề thực sự không phải là “Tại sao lại ùn tắc đến thế?”, mà là: “Ngoài bảy ngày này, mọi người còn có thời gian nào khác để đi du lịch hay không?”.

Hàng trăm triệu người muốn đi chơi. Nếu không đi vào Quốc khánh thì họ còn có thể đi vào lúc nào? Năm nào cũng có người phàn nàn về việc các khu du lịch kiểm soát lượng khách chưa tốt, hay du khách chen nhau đến những nơi nổi tiếng. Nhưng năm nào tình trạng này cũng lặp lại.

Khi tất cả mọi người bị dồn vào cùng một khoảng thời gian và không có nhiều lựa chọn khác, biển người ở các khu du lịch sẽ còn tiếp tục xuất hiện.

Vấn đề này bao giờ mới được giải quyết? Chưa ai biết. Nhưng có một điều khá chắc chắn: nếu bài toán ấy chưa được giải quyết, thì mỗi mùa Quốc khánh, các điểm du lịch Trung Quốc vẫn sẽ lại hiện lên với đúng bốn chữ: “Người đông như kiến”.

Theo Creaders