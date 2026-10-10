2.100 người hưởng ứng phát động phong trào mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao

Lễ phát động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại điểm cầu trung tâm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), kết nối trực tuyến với 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự lễ phát động tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Toàn cảnh lễ phát động tại điểm cầu tỉnh. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('de23ca1052cad61128215b28c27453bc')

Tại điểm cầu tỉnh, dự chương trình có đồng chí Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các phường: Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang.

Lễ phát động nhằm vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện thực tế để tập luyện thường xuyên; nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từng bước hình thành thói quen tập luyện thể thao trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân cường thì quốc thịnh”. Một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh, một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ cộng đồng khỏe mạnh. Đảng, Nhà nước luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân vào vị trí trung tâm của phát triển. Phát triển thể dục thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực, lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến cho đất nước. Khẳng định mỗi người dân cần bắt đầu từ việc lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp và kiên trì tập luyện hằng ngày. Khi vận động trở thành thói quen của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng sẽ góp phần tạo dựng xã hội năng động, khỏe mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng kêu gọi người dân ở mọi lứa tuổi, ngành nghề tích cực tập luyện thể dục thể thao, đề nghị các cấp, ngành, địa phương quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, đưa phong trào phát triển tự giác, thường xuyên và bền vững.

Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân chạy bộ đồng hành, nâng cao sức khỏe.

Hưởng ứng lễ phát động, tại điểm cầu Cao Bằng, 2.100 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân tham gia chạy bộ đồng hành với cự ly khoảng 1,5 - 2 km; tổ chức các hoạt động biểu diễn, thi đấu thể thao quần chúng và thể thao dân tộc, như: đẩy gậy, tung còn, kéo co, aerobic, võ thuật... tạo không khí sôi nổi, khuyến khích người dân tích cực tham gia rèn luyện thân thể.