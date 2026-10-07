2.026 người sẽ tham gia màn đại Xòe tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò

Đây là tâm điểm trong chương trình nghệ thuật khai mạc mang chủ đề “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, diễn ra tối 16/10 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai.

Theo Ban tổ chức, con số 2.026 được lựa chọn gắn liền với năm tổ chức lễ hội. Sự kiện năm nay cũng đánh dấu 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Xòe là một hình thức trình diễn gắn liền với đời sống cộng đồng của người Thái. Khi vòng Xòe mở ra, người tham gia cùng nắm tay, bước theo nhịp điệu chung, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa kết nối bền chặt. Việc huy động 2.026 người tham gia sẽ đưa nét đẹp sinh hoạt cộng đồng này lên sân khấu khai mạc với quy mô hoành tráng.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 sẽ có điểm nhấn là màn đại Xòe quy tụ 2.026 người.

Bên cạnh chương trình khai mạc, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 còn có nhiều hoạt động như diễu diễn đường phố, Hội chợ Du lịch Tây Bắc, quảng bá sản phẩm OCOP cùng các chương trình giới thiệu văn hóa bản địa.

Lễ hội diễn ra từ ngày 15 đến 21/10/2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”.