Chương trình diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản”. Ảnh: H.L

Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức từ ngày 21 đến 23-11 hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Hơn 2.000 người đến từ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành, các tổ chức, câu lạc bộ, đơn vị và đông đảo người dân yêu áo dài cùng tham gia diễu hành qua các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm và tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh, trải qua những thăng trầm của lịch sử, áo dài không ngừng vận động, biến đổi và phát triển. Từ những hình thức trang phục truyền thống của ông cha đến tà áo dài duyên dáng, mỗi dáng áo, mỗi đường kim, mũi chỉ đều mang trong mình câu chuyện về lịch sử, thẩm mỹ, phong tục và tâm hồn dân tộc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu. Ảnh: H.L.

Đối với Hà Nội, áo dài còn gợi nhắc đến cốt cách thanh lịch, tinh tế của người Tràng An, đến vẻ đẹp của những con phố cổ, mái đình, mái chùa và những không gian di sản văn hóa đặc trưng của Thủ đô. Giữa không gian hồ Hoàn Kiếm, bên những di sản kiến trúc, văn hóa đã trở thành biểu tượng của Hà Nội, hàng nghìn tà áo dài cùng hội tụ, tạo nên bức tranh văn hóa sống động, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ, nơi truyền thống được tiếp nối bằng sức sáng tạo của thời đại.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất. Khoảng 500 sinh viên trong trang phục áo dài nam theo chủ đề “Áo dài Nam – Dòng chảy Di sản” tham gia diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tôn vinh áo dài là trang phục văn hóa dành cho mọi giới, mọi thế hệ.

Trao chững nhận kỷ lục số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất tại sự kiện. Ảng: HL

Chia sẻ tại chương trình, bà Khúc Thị Dậu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cho biết, sự hiện diện của 500 nam giới trong trang phục áo dài truyền thống không chỉ góp phần khẳng định áo dài là di sản văn hóa chung của dân tộc mà còn lan tỏa phong trào mặc áo dài đến nam giới ở nhiều tầng lớp như cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, sinh viên, học sinh và nhân dân trong các lễ hội, ngày lễ lớn, sự kiện văn hóa. Đây không chỉ là sự tiếp nối và gìn giữ nét đẹp cổ truyền mà còn khẳng định áo dài là di sản văn hóa của cả dân tộc, dành cho tất cả mọi người.

Trong khuôn khổ chương trình còn có diễu hành Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” với khoảng 800 người trong trang phục cổ phục, áo dài ngũ thân và các trang phục truyền thống Việt Nam. Các khối trang phục được tổ chức theo chủ đề, dạng thức như áo dài, áo tấc, áo nhật bình, áo giao lĩnh, áo viên lĩnh hoặc theo chức năng thường phục, tế phục, triều phục. Hoạt động giới thiệu những thành quả của cộng đồng nghiên cứu, sưu tầm, ứng dụng cổ phục tại Hà Nội, góp phần đưa trang phục truyền thống Việt Nam đến gần hơn với công chúng và du khách.

Chương trình có sự tham gia hơn 2.000 người mặc áo dài. Ảnh: H.L.

Cùng tham gia chương trình còn có 700 người thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đến từ các tỉnh, thành phố. Sự hội tụ của nhiều thế hệ, nhiều loại hình trang phục truyền thống tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, thể hiện tình yêu và niềm tự hào đối với di sản dân tộc.

Theo Ban tổ chức, thông qua chương trình diễu hành, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô mong muốn tôn vinh, lan tỏa giá trị áo dài Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu áo dài trong nhân dân, du khách.

Một số hình ảnh trong chương trình diễu hành áo dài: