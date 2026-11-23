Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức, là hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Những mẫu cổ phục tinh xảo, đẹp mắt giúp công chúng tìm hiểu thêm về lịch sử văn hoá dân tộc

Đoàn diễu hành xuất phát từ Cung Thiếu nhi Hà Nội, đi qua không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, khu vực phía Đông và chợ Đồng Xuân trước khi trở về điểm xuất phát.

Tham gia chương trình có đông đảo người dân thuộc nhiều lứa tuổi, vùng miền, trong trang phục áo dài, cổ phục và trang phục truyền thống của các dân tộc.

Nổi bật trong đoàn diễu hành là những bộ cổ phục tái hiện trang phục Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử như Lý, Trần, Nguyễn. Các loại trang phục như áo Nhật Bình, áo Ngũ thân, áo Tấc cùng áo dài truyền thống và những thiết kế cách tân đã tạo nên bức tranh văn hóa phong phú giữa lòng Thủ đô.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức, là hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đặc biệt, sự tham gia của cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành với hàng nghìn người trong trang phục cổ truyền đã mang đến một không gian trình diễn Việt phục sống động.

Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Bách Hoa Bộ Hành mùa đông 2026, tiếp nối hành trình quảng bá trang phục truyền thống, khơi dậy tình yêu và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.

Bên cạnh diễu hành, ngày hội còn tổ chức Thị Thực Bách Hoa, giới thiệu bộ sưu tập vật phẩm giới hạn và không gian chụp ảnh photobooth miễn phí, tạo thêm những trải nghiệm cho người tham dự.

Chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch hướng tới đưa cổ phục Việt đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tiếp nối 14 lần tổ chức, gồm 8 mùa chính hội và 6 chương trình chuyên đề, Bách Hoa Bộ Hành hướng tới đưa cổ phục Việt đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là sự hiện diện của 500 nam giới trong trang phục áo dài truyền thống. Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) đã trao bằng xác lập kỷ lục sự kiện diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Áo dài nam - Dòng chảy di sản”, có số lượng nam giới mặc áo dài tham gia đông nhất trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026.

Các bạn trẻ trong những bộ cổ phục.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 mang chủ đề “Nét đẹp truyền thống – Hơi thở đương đại”, tiếp tục khẳng định định hướng của thành phố trong việc bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Việc quy tụ đông đảo người dân cùng diễu hành trong không gian di sản hồ Hoàn Kiếm không chỉ tạo sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị truyền thống được cha ông trao truyền với sức sáng tạo của thế hệ hôm nay, mà còn góp phần đưa di sản hiện diện tự nhiên trong đời sống đương đại.

Đoàn diễu hành tạo nên không gian trình diễn Việt phục rực rỡ trên các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội kỳ vọng, thông qua những hoạt động như Diễu hành Áo dài Du lịch, tà áo dài Việt Nam sẽ ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống xã hội.

Đây cũng là dịp kết nối nghệ nhân, nhà thiết kế với cộng đồng, tạo thêm nguồn cảm hứng quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh tới du khách trong nước và quốc tế.

Ngày 24/11 tới, Bách Hoa Bộ Hành sẽ tiếp tục góp mặt trong chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.