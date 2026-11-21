Khẳng định vị thế Kendo Việt Nam trên bản đồ võ đạo quốc tế

Diễn ra từ ngày 19 đến 22/11, 1VIKC 2026 quy tụ khoảng 200 đến 250 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cùng các đại biểu đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc).

Giải đấu ghi nhận 77 đội đăng ký tranh tài ở các nội dung đồng đội, gồm: 13 đội đồng đội 3 nữ, 34 đội đồng đội 3 nam, 6 đội đồng đội 5 nữ và 24 đội đồng đội 5 nam.

Sự kiện không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của phong trào kiếm đạo (Kendo) nước nhà, mà còn mở ra nhịp cầu giao lưu văn hóa, thúc đẩy du lịch thể thao và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Sư kiện không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của phong trào kiếm đạo (Kendo) nước nhà, mà còn mở ra nhịp cầu giao lưu văn hóa, thúc đẩy du lịch thể thao và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Về mặt chuyên môn, chuỗi hoạt động của giải được tổ chức bài bản với khóa tập huấn chuyên môn (Kendo Seminar) và giao lưu ngày 19/11; kỳ thi thăng đẳng từ 1 Kyu đến 5 Dan ngày 20/11; lễ khai mạc và thi đấu đồng đội 3 người ngày 21/11; thi đấu đồng đội 5 người và lễ bế mạc ngày 22/11. Đặc biệt, giải có sự tham gia hướng dẫn chuyên môn và điều hành trọng tài của võ sư Hamasaki Mitsuru (Hanshi 8 Dan) cùng đội ngũ trọng tài quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Đạo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Liên đoàn Kendo Việt Nam trong việc xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng chuyên môn và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh, giải đấu là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của Liên đoàn, đồng thời bày tỏ mong muốn tổ chức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, minh bạch, tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật để đóng góp tích cực cho thể thao nước nhà và tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

TS Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản nhận định, sức hấp dẫn của Kendo nằm ở tinh thần tự rèn luyện, kỷ luật với bản thân, tôn trọng đối thủ và điềm tĩnh trước thử thách. Nghi thức cúi chào trước và sau mỗi trận đấu gửi gắm thông điệp đẹp về sự tôn trọng và tinh thần đồng hành cùng tiến bộ, giúp những người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau xích lại gần nhau hơn.

Ông Đỗ Trí Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Kendo Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Gắn bó với phong trào Kendo Việt Nam từ năm 2010, ông Ishiki Shin, Trọng tài Kendo Nhật Bản đánh giá sự kiện lần này mang nhiều ý nghĩa khi lần đầu tiên được tổ chức với quy mô quốc tế tại Việt Nam. Ông cho biết: “Qua nhiều lần sang Việt Nam giao lưu, tôi thấy các vận động viên Việt Nam tập luyện rất chăm chỉ và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sự góp mặt của các đoàn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Hồng Kông sẽ giúp tình cảm Việt Nam-Nhật Bản thêm gắn bó và mở rộng kết nối quốc tế cho giải đấu”.

Gắn kết võ đạo với văn hóa, du lịch và thế hệ trẻ

Điểm nhấn đáng chú ý của 1VIKC 2026 là việc lựa chọn không gian văn hóa, tâm linh đặc biệt tại Khu du lịch Tam Chúc (Ninh Bình) làm nơi tổ chức.

Sự kiện kế thừa thành công của Giải Vô địch Quốc gia năm 2025 từng tổ chức tại đây, qua đó phát huy thế mạnh cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa Việt Nam để thúc đẩy phát triển du lịch-thể thao theo định hướng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Khẳng định tầm nhìn dài hạn của giải đấu, ông Đỗ Trí Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Kendo Việt Nam đánh giá, đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn khi giải lần đầu tổ chức dưới danh nghĩa Liên đoàn trực thuộc Liên đoàn Kendo Thế giới: “Chúng tôi xác định 3 hướng trọng tâm: Lấy võ đạo làm nền tảng giáo dục nhân cách; lấy giao lưu văn hóa làm cầu nối hữu nghị quốc tế; lấy hội nhập và phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài. Kế thừa thành công năm 2025 tại Tam Chúc, Kendo Việt Nam mong muốn phát triển môn võ song hành cùng du lịch, văn hóa và giáo dục, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và mở rộng quan hệ quốc tế".

Chủ tịch Liên đoàn Kendo Việt Nam đánh giá đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn khi giải lần đầu tổ chức dưới danh nghĩa Liên đoàn trực thuộc Liên đoàn Kendo Thế giới : “Chúng tôi xác định ba hướng trọng tâm: Lấy võ đạo làm nền tảng giáo dục nhân cách; lấy giao lưu văn hóa làm cầu nối hữu nghị quốc tế; lấy hội nhập và phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Không chỉ hướng tới các mục tiêu đối ngoại và du lịch thể thao, giải đấu còn là dịp để các vận động viên trẻ cọ xát, trau dồi bản lĩnh và lan tỏa tinh thần rèn luyện thân - tâm - trí tới cộng đồng.

Tập luyện Kendo từ năm 2019 cùng anh trai, vận động viên Nguyễn Minh Hiếu, Câu lạc bộ Kishinkai Kendo Team Hà Nội nhìn nhận đây là môn võ giúp rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần, phù hợp với người trẻ.

Anh chia sẻ: “Giải quốc tế đầu tiên tại Việt Nam là bước tiến lớn để vận động viên cọ xát với bạn bè các nước lân cận và quảng bá du lịch Việt Nam. Tôi mong Kendo sẽ sớm tiếp cận học sinh cấp 2, cấp 3 để các em rèn luyện từ sớm thay vì đợi đến khi vào đại học mới bắt đầu".

Với sự chuẩn bị công phu, tinh thần thượng võ và sự đồng hành của các cấp, các ngành cùng bạn bè quốc tế, 1VIKC 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam từng bước trở thành điểm hẹn uy tín của cộng đồng Kendo khu vực và thế giới.

Với sự chuẩn bị công phu, tinh thần thượng võ và sự đồng hành của các cấp, các ngành cùng bạn bè quốc tế, 1VIKC 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam từng bước trở thành điểm hẹn uy tín của cộng đồng Kendo khu vực và thế giới. (Ảnh: Đỗ Bảo)