Ngày 24/11, hãng thu âm Hàn Quốc Singing Beetle đã phát hành Dancing in the Rain, đĩa đơn phát hành trước của nhóm nhạc nam K-pop 1VERSE (phát âm là "universe"), trước khi mini album đầu tay Uncharted của nhóm ra mắt vào ngày 9/12 lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc). Video âm nhạc cũng được ra mắt cùng với bài hát. Đây là bài hát mới đầu tiên của nhóm kể từ khi kết thúc kỷ nguyên "SHATTERED".

"Thay vì chạy trốn khỏi cơn mưa không ngớt, hay cố gắng đánh bại nó, bài hát khắc họa một khoảnh khắc tuổi thơ: cùng nhau cười và hát dưới mưa khi bạn tiếp tục tiến về phía trước", CEO của Singing Beetle, Michelle Cho, người viết lời bài hát, cho biết. "Ngay cả khi bạn lạc lối, giọng nói của nhau và một bài hát mà bạn đã quên sẽ cho bạn sức mạnh để đứng dậy. Đó là về lòng can đảm để cùng nhau tiến xa hơn một chút, ngay cả khi không có điểm đến cụ thể".

Với các yếu tố của dance-pop và disco-pop, ca khúc được neo giữ bởi nhịp điệu sôi động và giai điệu funky. Sự kết hợp hài hòa giữa hai thể loại mang đến cho ca khúc một cảm giác tươi sáng và sống động.

1VERSE ra mắt vào tháng 7/2025 và, với sự hỗ trợ của fandom 5TARZ, đã hoàn thành chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên tại Bắc Mỹ và châu Âu. Đầu năm sau, nhóm sẽ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ hai với điểm dừng chân đầu tiên tại Đông Nam Á, diễn ra ở Mr. Fox Livehouse ở Bangkok, vào ngày 10/1/2027.