Ngày 24/11, Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện nhóm 7 thanh thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tuần tra phục vụ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026.

Công an phường Đồng Hới làm việc với các thanh thiếu niên và phụ huynh sau khi phát hiện vi phạm.

Khoảng 1h30 cùng ngày, tại đường Hùng Vương, đoạn trước Quảng trường Hồ Chí Minh, tổ công tác Công an phường Đồng Hới phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có nhiều biểu hiện vi phạm như che, bịt biển số, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và phương tiện không có gương chiếu hậu.

Qua xác minh, công an làm rõ 7 trường hợp liên quan, sinh từ năm 2011 đến 2013. Nhóm này sử dụng 3 xe máy, có chở người ngồi phía sau.

Công an phường Đồng Hới đã mời các em cùng phụ huynh đến làm việc, đưa 3 phương tiện về trụ sở để kiểm tra, xác minh. Tại cơ quan công an, các trường hợp đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hồ sơ vụ việc sau đó được bàn giao Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý theo quy định.

Lực lượng Công an phường Đồng Hới kiểm tra các phương tiện của nhóm thanh thiếu niên vi phạm giao thông trên đường Hùng Vương.

Cũng tại Quảng Trị, trong hai ngày 21 và 22/11, Công an xã Trường Ninh phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 14 trường hợp vi phạm, trong đó có 12 trường hợp liên quan đến thanh thiếu niên. Công an tạm giữ 6 xe mô tô, xe gắn máy và 8 loại giấy tờ liên quan. Tổng số tiền xử phạt dự kiến khoảng 30 triệu đồng.

Theo công an, các đợt tuần tra được triển khai nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, tập trung vào nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật về giao thông.

Trong thời gian diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Quảng Trị, Công an phường Đồng Hới cũng duy trì tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ, tăng cường kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.