1h sáng, tiếng còi CSGT mở lối đưa sản phụ sắp sinh đến bệnh viện

Theo tin từ Công an TP. Đồng Nai, rạng sáng 5/10, khi phố phường còn chìm trong giấc ngủ, một hành trình đặc biệt bắt đầu bằng tiếng còi CSGT giữa màn đêm.

Theo đó, khoảng 1h, tại Km1941+900 Quốc lộ 1A, thuộc xã Hưng Thịnh, tổ công tác thuộc Cục CSGT phối hợp Trạm CSGT Suối Tre, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai đang làm nhiệm vụ thì nhận được lời đề nghị hỗ trợ từ anh L.C.T. Vợ anh, chị N.N.T.H., 26 tuổi, đang có dấu hiệu sắp sinh và cần được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.

Không chần chừ, lực lượng CSGT nhanh chóng thống nhất phương án, sử dụng xe đặc chủng mở đường, hỗ trợ phương tiện đưa chị H. đến Bệnh viện Âu Cơ trên đường Điểu Xiển, phường Long Bình.

Giữa màn đêm, những ánh đèn xe nối dài, tiếng còi vang lên mở lối cho một hành trình mà mỗi phút trôi qua đều quý giá.

Khi chị H. được các y, bác sĩ tiếp nhận, những người chiến sĩ CSGT mới yên tâm tiếp tục nhiệm vụ.

Một chuyến xe được mở đường, một gia đình thêm vững lòng. Đôi khi, sự tận tâm với Nhân dân bắt đầu từ chính những khoảnh khắc rất giản dị như thế.