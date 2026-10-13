1986 năm Ngày Hai Bà Trưng tế cờ khởi nghĩa: Khơi dậy sức mạnh nội sinh nơi đất cổ Hát Môn

Ngày 13-10, tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hát Môn (xã Hát Môn, thành phố Hà Nội), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hát Môn đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1986 năm Ngày Hai Bà Trưng hội quân, lập Đàn thề, tế cờ khởi nghĩa (4-9 âm lịch)

Trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc, mảnh đất Hát Môn luôn gắn liền với tên tuổi và chiến công hiển hách của Hai Bà Trưng. Chọn cửa sông Hát làm căn cứ với địa thế hiểm yếu “Sông sâu làm cứ, rừng xanh làm nhà", Hai Bà Trưng đã hội quân, lập Đàn thề, tế trời đất trước khi ra trận và sau này cũng chọn nơi đây để tuẫn tiết về với cõi bất tử. Ngày 4-9 âm lịch hằng năm đã trở thành ngày đại lễ tưởng niệm sâu sắc của nhân dân Hát Môn và du khách thập phương.

Mở đầu đại lễ rước kiệu là khối nghi lễ trang nghiêm mang cờ hồng kỳ, đội trống nhạc lễ và đội múa Lân - Sư - Rồng. Âm thanh trống hội, chập chõa vang rền tái hiện khí thế oai hùng của nghĩa binh năm xưa hội tụ về Hát Giang. Theo quan niệm dân gian, Lân - Sư - Rồng đại diện cho sức mạnh phi thường, sự thịnh vượng và chính nghĩa trấn áp điều xấu, mang lại may mắn cho nhân dân.

Đền Hát Môn được khởi dựng ngay sau khi Hai Bà Trưng hóa thân vào cõi vĩnh hằng. Đền đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1964, công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2013 và Lễ hội đền Hát Môn được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016. Năm 2024, đền Hát Môn vinh dự được công nhận là Điểm du lịch cấp Thành phố.

Vào cuối năm 39 - đầu năm 40 (sau Công nguyên), trước cảnh đất nước bị nhà Đông Hán đô hộ hà khắc, Trưng Trắc cùng em gái Trưng Nhị đã giương cao ngọn cờ tụ nghĩa, chủ trì lễ tế cáo trời đất và lập Đàn thề tại bãi Trường Sa (nay là cánh đồng trước cửa Đền Hát Môn). Lời thề non nước thiêng liêng: "Một xin rửa sạch nước thù / Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng / Ba kẻo oan ức lòng chồng / Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này" đã trở thành bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc.

Thành lập từ năm 1992 với 11 di tích ban đầu, đến nay Hội Liên hiệp các di tích cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã phát triển lên 20 di tích thành viên. Lễ rước kiệu chung quy mô lớn lần thứ 3 là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng, tiếp nối Hội thề non nước sông Hát từ gần 2.000 năm trước.

Hội thề non nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam diễn ra tại Hát Môn đã thể hiện tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc; là biểu tượng sáng ngời của tinh thần đấu tranh quật cường, ý chí tự lực, tự cường, không chịu khuất phục trước kẻ thù của nhân dân Việt Nam.

Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa, Bà Trưng Trắc xưng Vương, tiếp tục củng cố và xây dựng đất nước, trở thành vị nữ vương đầu tiên trong lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở đầu cho cuộc đấu tranh giành lại độc lập, khôi phục nền tự chủ sau hơn 200 năm bị phương Bắc đô hộ; khẳng định ý chí quật cường, khát vọng độc lập và sức mạnh đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

Hằng năm, tại di tích đền Hát Môn diễn ra 3 kỳ lễ hội lớn: Lễ cúng giỗ Hai Bà (6-3 Âm lịch), Đại lễ hội quân tế cờ (4-9 Âm lịch) và Đại lễ mừng chiến thắng (24 tháng Chạp).

Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra trong khí thế thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2026). Đây là dịp để nhân dân Hát Môn cùng ôn lại truyền thống hào hùng, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Hai Bà Trưng, các bậc tiên tổ và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Toàn cảnh không khí trang nghiêm tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hát Môn trong ngày diễn ra Lễ kỷ niệm 1986 năm Ngày Hai Bà Trưng hội quân, lập Đàn thề, tế cờ khởi nghĩa (4-9 Âm lịch). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách thập phương về tham dự

Du khách thập phương xem giới thiệu lịch sử các tướng lĩnh đi theo nghĩa quân của Hai Bà Trưng tại buổi lễ kỷ niệm.

Sở hữu 87 di tích và 30 lễ hội dân gian, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hát Môn quyết tâm biến giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh theo tinh thần của Nghị quyết 80 - NQ/TW, đẩy mạnh Đề án phát huy giá trị tinh thần khởi nghĩa Hai Bà Trưng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Với các giá trị đặc sắc về kiến trúc và tâm linh, năm 2024, UBND Thành phố Hà Nội đã công nhận đền Hát Môn là Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt. Sự kiện mở ra bước ngoặt mới cho việc thu hút du khách thập phương đến chiêm bái và tham quan.