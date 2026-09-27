195 võ sinh thi thăng cấp Trung đẳng Vovinam Việt võ đạo thành phố Đồng Nai khóa 2 năm 2026

Võ sinh tham gia các nội dung thi. Ảnh: Huy Anh

Tham dự lễ khai mạc kỳ thi có Chánh Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt võ đạo, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam Trần Văn Mỹ; Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Chánh chủ khảo khóa thi, võ sư Nguyễn Hoàng Hiệp; các Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thành phố cùng đông đảo các võ sinh, võ sư, huấn luyện viên.

Kỳ thi lần này ghi nhận sự tham gia của 195 võ sinh ưu tú đến từ các câu lạc bộ, trung tâm võ thuật trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Các thí sinh thực hiện nội dung kiểm tra để nâng lên các cấp đai: Hoàng đai thiếu niên, Hoàng đai, Hoàng đai nhất, Hoàng đai nhị, Hoàng đai tam. Trong đó, cấp thi Hoàng đai có số lượng võ sinh đăng ký thi nhiều nhất với 113 người.

Võ sinh tham gia các nội dung thi. Ảnh: Huy Anh

Để hoàn thành kỳ thi, các võ sinh phải trải qua 2 phần thi bắt buộc: lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết kiểm tra kiến thức về lịch sử phát triển, võ đạo và tinh thần "Việt Võ Đạo" với thời gian làm bài 20 phút. Trong khi đó, ở phần thi thực hành, các thí sinh phải thể hiện toàn diện các kỹ thuật đặc trưng của Vovinam như đòn cơ bản, bài quyền, song luyện và đối kháng.