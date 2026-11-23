Sáng 23-11, Ban Tổ chức môn Wushu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tổ chức cuộc họp trưởng đoàn, huấn luyện viên và bốc thăm xếp lịch thi đấu.

Ông Bùi Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đồng Nai phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: BTC

Tham dự cuộc họp có ông Vũ Văn Trung, Phụ trách bộ môn Wushu (Cục Thể dục thể thao Việt Nam); ông Bùi Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai - đơn vị địa phương phối hợp đăng cai; cùng đại diện trưởng đoàn, huấn luyện viên của các tỉnh, thành, ngành tham dự giải.

Phát biểu chào mừng, ông Bùi Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai bày tỏ niềm vinh dự khi địa phương được tin tưởng giao đăng cai tổ chức môn Wushu tại đại hội. Ông cho biết, thời điểm này, công tác chuẩn bị cho giải đã đảm bảo theo tiến độ, sẵn sàng cho các đội bước vào tranh tài. Ban tổ chức địa phương đã hoàn tất lắp đặt thảm thi đấu, chuẩn bị trang thiết bị chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn quy định, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc, lễ bế mạc; đồng thời chuẩn bị chu đáo các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, hậu cần

Phát biểu tại cuộc họp, ông Vũ Văn Trung, Phụ trách bộ môn Wushu (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn cũng như điều kiện hậu cần của địa phương đăng cai Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức đã thông tin số lượng vận động viên tham dự giải; tiến hành rà soát lần cuối hồ sơ nhân sự, kiểm tra tư cách vận động viên, đồng thời phổ biến chi tiết các quy định về điều lệ giải, luật thi đấu, công tác trọng tài, y tế, an ninh trật tự và phòng, chống doping theo quy chuẩn của đại hội...

Sau phần phổ biến chuyên môn, Ban Tổ chức tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu cho tổng cộng 30 bộ huy chương của môn Wushu, bao gồm 19 nội dung Taolu (biểu diễn) và 11 nội dung Sanda (đối kháng).

Quang cảnh cuộc họp chuyên môn. Ảnh: BTC

Đến nay có 195 vận động viên của 20 đoàn (18 tỉnh, thành và 2 ngành) tham gia thi đấu tranh 30 bộ huy chương môn Wushu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Môn Wushu khởi tranh từ ngày 24 đến 30-11 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai (cơ sở 1, phường Tân Triều).