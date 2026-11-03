195 năm lịch sử và khát vọng vươn lên

Những năm qua, Tuyên Quang đã ghi dấu ấn bứt phá ngoạn mục bằng hàng loạt thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng. Tỉnh liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP thuộc nhóm đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Hệ thống hạ tầng giao thông có bước tiến vượt bậc mang tính mở đường với việc hoàn thành tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và đẩy nhanh tiến độ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, giúp gỡ bỏ hoàn toàn điểm nghẽn kết nối liên vùng, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới. Nông - lâm nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột vững chắc khi Tuyên Quang vươn lên trở thành điểm sáng toàn quốc về phát triển kinh tế rừng bền vững, hiện thực hóa mục tiêu phủ xanh đất trống đi đôi với nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với đà tăng trưởng kinh tế, Tuyên Quang khẳng định vị thế một vùng đất hội tụ di sản với kho tàng văn hóa phi vật thể vô cùng đặc sắc. Đó là điệu hát Then, tiếng đàn Tính ngọt ngào của người Tày đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; là Lễ cấp sắc linh thiêng của người Dao hay Lễ hội Nhảy lửa độc đáo của người Pà Thẻn. Lễ hội Thành Tuyên độc nhất vô nhị hòa quyện cùng các danh thắng nổi tiếng như Cao nguyên đá Đồng Văn; Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình... đã và đang đưa du lịch Tuyên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á.

Năm 2026, đà tăng trưởng kinh tế của tỉnh tiếp tục được giữ vững với GRDP 9 tháng đầu năm ước đạt 8,04%. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, tỉnh đang tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ các mục tiêu cốt lõi: Cải cách hành chính và chuyển đổi số. Phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Quản lý hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng, kiểm soát ô nhiễm và chủ động phòng chống thiên tai; thực hiện đồng bộ giải pháp giảm nghèo bền vững và bảo đảm các chính sách an sinh xã hội...

Nhìn lại chặng đường 195 năm lịch sử với niềm tự hào sâu sắc, hào khí của quá khứ đang tiếp thêm luồng sinh khí mới, tiếp sức cho toàn thể Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang chung sức đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2026, đồng thời tạo dựng nền tảng và tiền đề vững chắc để bứt phá, hướng tới mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong cả giai đoạn 2026 - 2030.