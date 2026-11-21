Ngày 21/11, tại cụm sân Pickleball Hanaka Clubhouse, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, vòng chung kết toàn quốc Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam 2026 chính thức khai mạc, thu hút các vận động viên đến từ nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Giải do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Liên đoàn Pickleball Việt Nam tổ chức.

Giải do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Liên đoàn Pickleball Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Theo Ban tổ chức, sau thời gian phát động và tổ chức vòng sơ loại tại các địa phương từ tháng 10 đến tháng 11/2026, vòng chung kết quy tụ 195 đôi vận động viên thi đấu ở 8 nội dung, thuộc hai hạng Intermediate (trung cấp) và Advanced (nâng cao).

Trong đó, hạng Intermediate gồm 5 nội dung: đôi nam dưới 35 tuổi, đôi nam trên 35 tuổi, đôi nam nữ dưới 35 tuổi, đôi nam nữ trên 35 tuổi và đôi nữ không phân biệt độ tuổi.

Vinh danh các đơn vị tài trợ.

Hạng Advanced có 3 nội dung gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, không phân biệt độ tuổi.

Tổng giá trị tiền thưởng của giải là 345 triệu đồng, chưa kể cúp, huy chương và các phần quà.

Ở hạng Advanced, nội dung đôi nam có giải Nhất cao nhất 30 triệu đồng, giải Nhì 15 triệu đồng và mỗi giải Ba 10 triệu đồng. Các nội dung còn lại có mức thưởng được phân bổ theo điều lệ.

Đối với hạng Intermediate, giải Nhất mỗi nội dung trị giá 20 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng và giải Ba 5 triệu đồng.

Toàn cảnh lễ khai mạc giải đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh tinh thần xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ thông qua phương châm: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Theo ông Long, tinh thần ấy không chỉ thể hiện trong lao động, học tập hay hoạt động tình nguyện mà còn cần được phát huy trong thể thao, thông qua ý chí, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi vận động viên.

Các vận động viên ra sân trong buổi khai mạc.

Ông đề nghị các vận động viên thi đấu trung thực, tôn trọng đối thủ, chấp hành điều lệ; đồng thời đề cao trách nhiệm của đội ngũ trọng tài trong việc bảo đảm tính khách quan, công bằng.

Chia sẻ bên lề giải đấu, ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hanaka, cho biết đơn vị đã phối hợp với Ban tổ chức chuẩn bị hệ thống sân bãi, trang thiết bị, công tác hậu cần và các điều kiện phục vụ vận động viên.

Theo ông Mẫn Ngọc Anh, tổ hợp thể thao tại Từ Sơn từng đăng cai môn quần vợt trong khuôn khổ SEA Games 31 và được ghi nhận kỷ lục châu Á về tổ hợp sân quần vợt quốc tế lớn nhất nằm trong khu đô thị.

Trên cơ sở hạ tầng hiện có, đơn vị tiếp tục phát triển các sân pickleball để đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu.

Ông cho rằng việc doanh nghiệp tham gia cung cấp cơ sở vật chất không chỉ phục vụ một giải đấu cụ thể mà còn góp phần mở rộng điều kiện tổ chức các hoạt động thể thao cộng đồng.

Với thông điệp "Thể thao - Kết nối - Phát triển", Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam 2026 hướng tới khuyến khích thanh niên duy trì thói quen rèn luyện thể chất, nâng cao ý thức kỷ luật và xây dựng văn hóa ứng xử trong thể thao. Giải diễn ra trong hai ngày 21-22/11, dự kiến bế mạc và trao thưởng vào ngày 22/11. Không chỉ dừng ở kết quả thắng thua, giá trị lâu dài của giải đấu còn nằm ở khả năng duy trì phong trào tập luyện thường xuyên, hình thành môi trường thi đấu lành mạnh và kết nối thanh niên thông qua hoạt động thể thao.