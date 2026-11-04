19 xã, phường hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Các địa phương hoàn thành kế hoạch, gồm phường Nùng Trí Cao và 18 xã: Nguyễn Huệ, Bạch Đằng, Thạch An, Nam Tuấn, Tổng Cọt, Canh Tân, Kim Đồng, Hạnh Phúc, Lũng Nặm, Vinh Quý, Thanh Long, Thông Nông, Quảng Lâm, Quang Long, Trường Hà, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quang Hán… với tổng số 416.537 người đã được khám sức khỏe.

Y bác sĩ Trạm Y tế xã Lũng Nặm trực tiếp đến nhà khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người già đi lại khó khăn.

Toàn tỉnh phấn đấu đến ngày 30/11/2026 hoàn thành khám sức khỏe toàn dân tại 56 xã, phường. Để hoàn thành mục tiêu, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương, chỉ đạo các đơn vị y tế đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng khám. Chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và chủ động phòng bệnh. Các đơn vị y tế bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phù hợp, tổ chức khám thuận lợi, an toàn; nâng cao chất lượng chuyên môn, phục vụ và tư vấn sau khám. Thông tin, kết quả khám phải được tổng hợp, cập nhật đầy đủ, chính xác, phục vụ theo dõi sức khỏe lâu dài.

Hoàn thành đợt khám là bước đầu trong chăm sóc sức khỏe toàn diện. Việc kết nối kết quả khám với tư vấn, theo dõi, điều trị và phòng bệnh cần được duy trì thường xuyên, phát huy vai trò của y tế cơ sở, bảo đảm người dân được quản lý sức khỏe liên tục và tiếp cận dịch vụ phù hợp.