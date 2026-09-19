19 văn bản hợp tác, 105 nhiệm vụ khoa học: Dấu ấn UEH đồng hành cùng khu vực công

UBND tỉnh Quảng Ngãi và UEH ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030, mở rộng phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu, tư vấn chính sách, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, 02-7-2026 - Ảnh: UEH

Kết nối tri thức với thực tiễn

UEH xác định hợp tác với khu vực công là một phần trong sứ mệnh phụng sự xã hội. Nhà trường từng bước kết nối nguồn lực học thuật với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Từ TPHCM, mạng lưới hợp tác được mở rộng đến Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và nhiều khu vực trên cả nước. Đối tác của UEH ngày càng đa dạng, gồm cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương, sở, ban, ngành, bệnh viện công, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, trường đại học và viện nghiên cứu.

Đóng góp luận cứ cho hoạch định chính sách

Trong hoạt động tư vấn và phản biện chính sách, UEH đã phối hợp triển khai 26 hội thảo, tọa đàm, kết nối 17 cơ quan Trung ương và địa phương, đóng góp ý kiến cho 12 tỉnh, thành phố. Các chuyên gia UEH tham gia phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng, xây dựng luận cứ và đề xuất giải pháp về chiến lược, quy hoạch, tăng trưởng, phát triển kinh tế – xã hội và quản trị địa phương.

Tiêu biểu là chuỗi nghiên cứu về năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), được UEH phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM thực hiện giai đoạn 2021–2025. Nghiên cứu cung cấp cơ sở định lượng và đề xuất giải pháp nâng cao đóng góp của TFP vào tăng trưởng thành phố đến năm 2030.

Tại Đồng Tháp, Hội thảo khoa học “Nền tảng quá khứ – Tầm nhìn tương lai” đóng góp thêm luận cứ phục vụ định hướng phát triển kinh tế – xã hội và môi trường giai đoạn 2026–2030. Các nhà khoa học UEH cũng tham gia Hội thảo quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, góp phần đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với quá trình hoạch định chính sách.

Phiên thảo luận bàn tròn tại Hội thảo khoa học “Kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân – Hai trụ cột chiến lược tạo động lực tăng trưởng và quốc gia thịnh vượng”, 17-4-2026 - Ảnh: UEH

105 nhiệm vụ khoa học gắn với địa phương

UEH đã triển khai 105 đề tài, đề án và nhiệm vụ khoa học – công nghệ, với 550 lượt chuyên gia tham gia. Trong đó, 25 đề tài cấp tỉnh do Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng thuộc UEH chủ trì, tập trung vào năng suất, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đô thị thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đề tài “Tỷ trọng đóng góp của TFP vào tăng trưởng TPHCM” giai đoạn 2024–2025 có 7 chuyên gia, cung cấp cơ sở phục vụ xác định mục tiêu tăng trưởng. Tại Đồng Tháp, 11 chuyên gia tham gia nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống logistics giai đoạn 2025–2026, gắn với lợi thế ngành và định hướng phát triển của địa phương.

Dấu ấn phát triển đô thị thông minh

Trong lĩnh vực đô thị thông minh, UEH đã thực hiện 1 đề án đô thị cấp tỉnh, thành, 2 nghiên cứu cấp bộ và triển khai hoạt động tại 25 tỉnh, thành.

Các dự án tiêu biểu gồm Đề án phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế; nghiên cứu các yếu tố tạo nên thành công của Dự án cải tạo Cảng Khánh Hội trên các phương diện hạ tầng, môi trường, kinh tế – xã hội và cảnh quan đô thị; hoạch định chiến lược đô thị thông minh gắn với logistics hiện đại và phát triển bền vững tại Cần Thơ.

Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế “Phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế” - Ảnh: UEH

Hơn 15.000 lượt cán bộ được bồi dưỡng

Giai đoạn 2020–2025, UEH tổ chức 163 khóa, lớp cho hơn 15.000 lượt cán bộ thuộc hơn 18 tỉnh, thành phố. Nội dung tập trung vào quản lý tài chính – ngân sách, tài sản công, lãnh đạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, quản lý đô thị, du lịch và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ.

UEH cũng thực hiện 6 dự án với 7 nhà tài trợ, đối tác quốc tế trong các lĩnh vực quản lý chất thải, phòng chống thiên tai, bình đẳng giới và sinh kế bền vững. Tiêu biểu là dự án phân loại chất thải rắn với Liên minh châu Âu và Oxfam Việt Nam; dự án GS4Infra do Chính phủ Úc hỗ trợ; dự án Women4Mangrove với mục tiêu phục hồi 5ha rừng ngập mặn, phát triển sản phẩm OCOP và du lịch giáo dục.

UEH phối hợp cùng UBND huyện Châu Đức tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tháng 5-2025 - Ảnh: UEH

Hướng đến hệ sinh thái đồng sáng tạo

Từ nền tảng giai đoạn 2020–2025, UEH phát triển Hệ sinh thái đồng sáng tạo giá trị vì tương lai bền vững, dựa trên quá trình đồng xác định vấn đề, thiết kế giải pháp, triển khai và tạo giá trị.

Định hướng này sẽ được giới thiệu tại Hội nghị Kết nối đối tác khu vực công năm 2026, diễn ra ngày 20-9-2026 trong năm UEH kỷ niệm 50 năm thành lập. Hội nghị là dịp tổng kết kết quả hợp tác, tri ân các đối tác và mở ra chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030.

UEH sẽ giới thiệu ba mô hình hợp tác đổi mới sáng tạo gồm Phòng thí nghiệm sống – Living Lab, Trung tâm đổi mới sáng tạo – Innovation Hub và Nền tảng chính sách, ra quyết định dựa trên dữ liệu; đồng thời công bố định hướng “UniverCity Innovation Hub – Đồng kiến tạo giá trị trong hệ sinh thái đổi mới đô thị – vùng”.

Nền tảng số kết nối nhu cầu hợp tác khu vực công cũng sẽ được ra mắt, tạo đầu mối để địa phương, cơ quan, tổ chức chia sẻ bài toán, kết nối với chuyên gia và hình thành những chương trình phối hợp mới. Thời gian: 9 giờ, chủ nhật, ngày 20-9-2026. Địa điểm: Hội trường A.103, UEH, 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TPHCM.