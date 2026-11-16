19 tuổi, Andreeva vô địch WTA Finals ngay lần đầu tham dự

Mirra Andreeva vô địch WTA Finals 2026 ở tuổi 19. (Ảnh: WTA Tennis)

Sáng 16/11 (giờ Việt Nam), Mirra Andreeva giành chức vô địch WTA Finals 2026 sau chiến thắng 7-5, 6-3 trước Elina Svitolina tại Indian Wells (Mỹ). Trận chung kết kéo dài 1 giờ 48 phút, khép lại hành trình ấn tượng của tay vợt 19 tuổi trong lần đầu góp mặt tại giải đấu quy tụ tám tay vợt nữ xuất sắc nhất mùa giải.

Đáng chú ý, Andreeva toàn thắng cả năm trận, không để thua set nào và chỉ mất tổng cộng 26 game trong suốt giải đấu. Đây là thành tích hiếm có trong lịch sử WTA Finals, đặc biệt với một tay vợt lần đầu tham dự.

Bước vào trận chung kết, Andreeva tái ngộ Svitolina, đối thủ cô từng đánh bại ở trận mở màn vòng bảng. Tuy nhiên, tay vợt người Ukraine đã mang đến thử thách lớn hơn khi liên tục gây sức ép bằng những pha đánh bền và khả năng phòng ngự chắc chắn.

Trong set đầu tiên, hai tay vợt duy trì thế trận giằng co. Andreeva có cơ hội khép lại set đấu khi dẫn 5-4, nhưng Svitolina kịp giành break để cân bằng tỷ số 5-5.

Dù vậy, tay vợt người Nga nhanh chóng lấy lại thế chủ động, tiếp tục bẻ game giao bóng của đối thủ trước khi bảo vệ thành công game giao bóng quyết định, qua đó thắng 7-5.

Sang set 2, Svitolina tiếp tục nỗ lực bám đuổi. Một trong những thời điểm đáng chú ý là game đấu kéo dài hơn 10 phút, chứng kiến sáu lần hòa điểm và bốn cơ hội giành break được tay vợt Ukraine cứu thành công.

Tuy nhiên, Andreeva vẫn duy trì khả năng kiểm soát thế trận. Những pha trả giao bóng hiệu quả và khả năng tận dụng cơ hội giúp cô giành chiến thắng 6-3, chính thức đăng quang WTA Finals 2026.

Theo thống kê của WTA, hai tay vợt tạo ra tổng cộng 28 cơ hội giành break trong trận chung kết. Andreeva cứu thành công 9 trong 12 break-point phải đối mặt, đồng thời tận dụng 6 trong 16 cơ hội bẻ game giao bóng của đối thủ.

Chiến thắng giúp Andreeva trở thành nhà vô địch WTA Finals trẻ nhất kể từ Maria Sharapova năm 2004. Cô cũng gia nhập nhóm rất ít tay vợt đăng quang ngay lần đầu tham dự mà không thua set nào, sau Chris Evert năm 1972. Serena Williams cũng từng không thua set nào trên hành trình vô địch năm 2001, nhưng giành chiến thắng ở chung kết do đối thủ bỏ cuộc trước trận.

Thành tích của Andreeva càng đáng chú ý khi cô chỉ để thua 26 game trong toàn bộ giải đấu. Kể từ khi thể thức vòng bảng được áp dụng trở lại năm 2003, chỉ có Iga Swiatek đạt thành tích tốt hơn, với 20 game thua trên hành trình vô địch năm 2023.

Phát biểu trong lễ trao giải, Andreeva bày tỏ sự xúc động khi lần đầu nâng cao chiếc cúp vô địch WTA Finals, đồng thời gửi lời cảm ơn đội ngũ huấn luyện đã luôn đồng hành và thúc đẩy cô vượt qua những giới hạn của bản thân.

Tay vợt 19 tuổi cũng dành lời khen cho Svitolina, đặc biệt là nỗ lực trở lại thi đấu đỉnh cao của đối thủ sau khi sinh con.

Chức vô địch tại Indian Wells là danh hiệu thứ tư của Andreeva trong mùa giải 2026, sau các chiến thắng tại Adelaide, Linz và Roland Garros. Cô khép lại mùa giải với 55 trận thắng, nhiều nhất trên hệ thống WTA, đồng thời cân bằng thành tích bốn danh hiệu của Elena Rybakina.

Từ vị trí thứ 13 thế giới ở đầu mùa, Andreeva vươn lên vị trí thứ hai khi năm 2026 khép lại. Với danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Roland Garros và chức vô địch WTA Finals ngay lần đầu tham dự, tay vợt 19 tuổi tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm những ngôi sao hàng đầu của quần vợt nữ thế giới.