19 tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi ảnh 'Tuyên Quang trong tôi' năm 2026
Chiều 15-10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình trao giải Cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh “Tuyên Quang trong tôi” năm 2026.
Cuộc thi năm nay thu hút 126 tác phẩm dự thi của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho 19 tác phẩm xuất sắc, gồm 15 giải ở hạng mục ảnh đơn: 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba; 3 giải ở hạng mục ảnh bộ và 1 giải Ảnh được yêu thích nhất.
Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi sáng tạo cho những người yêu nhiếp ảnh, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương. Thông qua từng khung hình, tác phẩm, cuộc thi góp phần lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Tuyên Quang, thể hiện tình yêu và niềm tự hào của mỗi người đối với quê hương, đất nước.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202610/19-tac-pham-doat-giai-tai-cuoc-thi-anh-tuyen-quang-trong-toi-nam-2026-8d4360f/