19 tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi ảnh 'Tuyên Quang trong tôi' năm 2026

Các tác giả đoạt giải tại Cuộc thi.

Cuộc thi năm nay thu hút 126 tác phẩm dự thi của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho 19 tác phẩm xuất sắc, gồm 15 giải ở hạng mục ảnh đơn: 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba; 3 giải ở hạng mục ảnh bộ và 1 giải Ảnh được yêu thích nhất.

Những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi sáng tạo cho những người yêu nhiếp ảnh, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương. Thông qua từng khung hình, tác phẩm, cuộc thi góp phần lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Tuyên Quang, thể hiện tình yêu và niềm tự hào của mỗi người đối với quê hương, đất nước.