19 sản phẩm Thương hiệu quốc gia: 'Bệ phóng' mới cho nội lực Masan vươn ra toàn cầu

Ngày 29/8/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2136/QĐ-BCT, công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10. Chương trình được triển khai từ năm 2003 và đến nay đã trở thành chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ.

Theo Quyết định 2136/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, 19 sản phẩm, dịch vụ thuộc hệ sinh thái Masan đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

Trong danh sách năm nay, các sản phẩm/dịch vụ thuộc hệ sinh thái Masan tiếp tục hiện diện, trong đó có 5 dòng sản phẩm của CHIN-SU (tương ớt, nước tương, nước mắm, xốt, gia vị), rau sạch WinEco, chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN là những thương hiệu lần đầu góp mặt nhưng đã nhiều năm đi vào đời sống người tiêu dùng.

Điều đáng chú ý là đằng sau "logo" Thương hiệu quốc gia không chỉ là một chứng nhận. Đó là cuộc kiểm chứng về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong của doanh nghiệp.

Từ 19 sản phẩm đến một nền tảng nội lực đủ lớn

Nếu nhìn riêng từng sản phẩm, câu chuyện có thể chỉ là câu chuyện thương hiệu. Nhưng đặt 19 sản phẩm trong toàn bộ hệ sinh thái Masan, bức tranh trở nên lớn hơn nhiều.

8 tháng năm 2026, Masan đạt 77.023 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 52% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 8.518 tỷ đồng, gấp khoảng 2,2 lần cùng kỳ.

Những con số này cho thấy một điểm quan trọng: nội lực thương hiệu đang được nâng đỡ bởi nội lực kinh doanh.

Đáng chú ý hơn, các mảng kinh doanh đang chuyển sang trạng thái tự tài trợ cho tăng trưởng. Đây là thay đổi có ý nghĩa về chất đối với một tập đoàn từng dành nhiều năm đầu tư để xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ.

Công nghệ và con người đang trở thành "hạ tầng mềm" của thương hiệu

Điểm đáng chú ý trong chiến lược Masan là công nghệ không đứng bên ngoài thương hiệu. Công nghệ đang được đưa vào bên trong cách doanh nghiệp tạo ra, phân phối và quản trị thương hiệu.

Đẩy mạnh chiến lược "Go Global" năm 2023, CHIN-SU đã đi ra thế giới với bộ gia vị dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó, nước mắm CHIN-SU Cá cơm biển Đông đưa sản phẩm ra hàng loạt thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, Úc, Châu Âu, Hàn Quốc

Tại Đại hội đồng cổ đông 2026, Masan xác định Hệ điều hành tiêu dung - Consumer Operating System (cOS) là nền tảng kết nối thương hiệu - bán lẻ - người tiêu dùng. Hạt nhân công nghệ WinX đã đạt 15 triệu thành viên; dữ liệu giao dịch từ hệ thống bán lẻ được sử dụng để hiểu hành vi tiêu dùng và tối ưu vận hành.

Với Masan Consumer, mô hình Retail Supreme đã kết nối khoảng 500.000 điểm bán bằng công nghệ và dữ liệu. Doanh nghiệp đồng thời phát triển Digital 4P, ứng dụng AI vào quản lý điểm bán, nhận diện trưng bày, tối ưu tuyến bán hàng và theo dõi xu hướng thị trường.

Đây chính là nền tảng để những thương hiệu như WinMart, CHIN-SU, Vinacafé hay Wake-up không chỉ "được biết đến", mà còn được quản trị nhất quán trên hàng trăm nghìn điểm tiếp xúc với người tiêu dùng.

Ở một mảng kinh doanh khác, vật liệu công nghệ chiến lược, Masan sở hữu một tổ hợp khép kín từ khai thác, chế biến khoáng sản đến tinh luyện vonfram. Các sản phẩm vonfram công nghệ cao này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và công nghệ, mà được cung ứng tới nhiều thị trường thế giới như Đức, EU, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Ấn Độ.

Trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực con người cũng đang được đặt vào trung tâm.

Năm 2026, Masan tiếp tục được HR Asia ghi nhận ở ba hạng mục gồm Best Companies to Work for in Asia, People Transformation Awards và Tech Empowerment Awards, cho thấy câu chuyện công nghệ đang đi cùng câu chuyện chuyển hóa con người.

Nói cách khác, thương hiệu không chỉ được tạo ra ở phòng marketing. Nó được tạo ra từ nhà máy, phòng R&D, dữ liệu, cửa hàng, đội ngũ bán hàng, hệ thống quản trị và từng trải nghiệm của người tiêu dùng.

Hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ được Masan duy trì thường niên. Thông qua các chương trình cứu trợ thiết thực, Tập đoàn đã vận chuyển hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tận tay người dân vùng bị ảnh hưởng, góp phần chia sẻ khó khăn và giúp bà con sớm ổn định cuộc sống

Thương hiệu quốc gia: Từ "logo bảo chứng" đến bước tiến ra thế giới - Go Global

Ở góc độ chính sách, đây cũng chính là hướng đi mà Chương trình Thương hiệu quốc gia đang thúc đẩy.

Bà Tạ Hoàng Lan, Phó Trưởng phòng Phát triển năng lực xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, cho rằng bài toán thời gian tới không chỉ là tăng số doanh nghiệp xuất khẩu mà phải nâng cao chất lượng và giá trị thương hiệu. Bộ Công Thương đang định hướng chuyển Chương trình theo mô hình hệ sinh thái bốn tầng: thương hiệu quốc gia - thương hiệu ngành - thương hiệu doanh nghiệp - thương hiệu sản phẩm. Ở tầng cao nhất, thương hiệu quốc gia đóng vai trò bảo chứng uy tín; còn doanh nghiệp là nơi tạo ra giá trị thực bằng sản xuất, đổi mới sáng tạo và quản trị.

Đây là lợi thế mà những doanh nghiệp có nền tảng thương hiệu mạnh có thể tận dụng khi bước ra quốc tế. Một sản phẩm mang logo Thương hiệu quốc gia có thêm một lớp tín nhiệm về nguồn gốc, chất lượng và năng lực doanh nghiệp; với đối tác quốc tế, đó có thể được xem như một dạng "bảo chứng" của Việt Nam bên cạnh uy tín riêng của từng thương hiệu.

Với Masan, hướng đi này tương thích với chiến lược "Go Global". Masan Consumer đã đưa sản phẩm tới 26 thị trường quốc tế và tiếp tục mở rộng các thương hiệu Việt ra nước ngoài: CHIN-SU, Vinacafe… và nhiều sản phẩm khác đang được đặt trong chiến lược không chỉ xuất khẩu hàng hóa mà còn xuất khẩu giá trị thương hiệu.

Đáng chú ý, giá trị thương hiệu của Masan Consumer được Forbes Vietnam định giá 1,109,8 triệu USD trong bảng xếp hạng Top 25 thương hiệu niêm yết năm 2025.

Đối với mảng khoáng sản, Masan đã thành công trong việc phát triển các sản phẩm vonfram công nghệ cao made in Vietnam, đưa thương hiệu Việt vươn xa trên thị trường quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ngành công nghiệp vật liệu và vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đây là một chỉ dấu cho thấy tài sản thương hiệu đã trở thành một phần đáng kể trong giá trị doanh nghiệp, chứ không đơn thuần là tài sản truyền thông.

Đại diện lãnh đạo Masan nhấn mạnh:"Việc có nhiều sản phẩm- dịch vụ được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam là một niềm tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm phải làm tốt hơn mỗi ngày. Bởi đằng sau mỗi thương hiệu là niềm tin của người tiêu dùng. Tại thị trường trong nước, trách nhiệm của chúng tôi là giúp người tiêu dùng chi trả ít hơn cho các chi tiêu thiết yếu hằng ngày, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Tại thị trường quốc tế, chúng tôi mong muốn giới thiệu những giá trị đặc trưng của văn hóa ẩm thực Việt Nam cho người tiêu dùng toàn cầu với chiến lược Go Global".

Nhìn từ đó, 19 sản phẩm Thương hiệu quốc gia năm 2026 không phải điểm kết thúc của một hành trình xây dựng thương hiệu, mà là một "mốc xác nhận" cho nội lực đã được tích lũy.

Quy mô tạo sức mạnh thị trường. Tài chính tạo dư địa đầu tư. Công nghệ tạo năng suất và khả năng mở rộng. Con người tạo năng lực thực thi. Còn quản trị thương hiệu biến tất cả những nguồn lực ấy thành niềm tin của người tiêu dùng.

Và khi 5 trụ cột ấy cùng hội tụ, mục tiêu xây dựng một thương hiệu Masan có tầm vóc quốc gia, từng bước có vị thế toàn cầu, không còn chỉ là câu chuyện về tham vọng. Đó là câu chuyện về năng lực thực thi được đo bằng những con số, những sản phẩm và những thị trường mà doanh nghiệp đang chinh phục.

Theo Quyết định 2136/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, 19 sản phẩm, dịch vụ thuộc hệ sinh thái Masan đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, gồm: CHIN-SU (tương ớt, xốt, nước tương, nước mắm và gia vị); Vinacafé Biên Hòa (Vinacafé, Wake-Up, Phil Café Việt, nước tăng lực Wake-Up 247 và ngũ cốc B'fast); Vĩnh Hảo (nước khoáng Vĩnh Hảo, nước khoáng chanh Lemona và nước uống đóng chai Vihawa); thịt ủ mát MEATDeli; rau quả sạch WinEco; các hệ thống bán lẻ WinMart, WinMart+ và WIN; cùng vật liệu vonfram công nghệ cao của Masan High-Tech Materials.