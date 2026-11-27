Dữ liệu được chia sẻ khai thác từ Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng BHTN gồm 19 nhóm dữ liệu nghiệp vụ, bao quát các khâu từ thông tin người lao động, quá trình hưởng trợ cấp đến hỗ trợ đào tạo, xử lý các khoản phải thu hồi - Ảnh minh họa

Hướng dẫn tạo cơ sở kỹ thuật chung cho việc kết nối, trao đổi, đồng bộ và khai thác dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác, bảo đảm liên thông, an toàn và bảo mật.

Đồng thời, Hướng dẫn làm rõ ranh giới trách nhiệm trong quản lý dữ liệu. Việc áp dụng Hướng dẫn không làm thay đổi thẩm quyền quản lý nhà nước, thẩm quyền tạo lập, xác nhận, cập nhật và trách nhiệm đối với dữ liệu của cơ quan, đơn vị chủ quản dữ liệu gốc.

Quyết định này vừa có hiệu lực kể từ ngày 26/11/2026.

Khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ nhiệm vụ quản lý

Theo Hướng dẫn, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng BHTN được khai thác để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; phục vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị công.

Bên cạnh đó, nguồn dữ liệu này phục vụ giám sát, phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách phát triển quốc gia; hỗ trợ quản lý, chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền; tạo lập, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Dữ liệu cũng được sử dụng cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp phục vụ kinh tế số, xã hội số; phòng, chống tội phạm; hợp tác quốc tế để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới và hội nhập quốc tế; cùng các mục đích khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Việc khai thác dữ liệu phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị và phạm vi quyền khai thác được cấp; được thực hiện thông qua các phương thức phù hợp như giao diện ứng dụng, API, dịch vụ dữ liệu hoặc các phương thức khác theo quy định kỹ thuật.

Đáng chú ý, hoạt động khai thác dữ liệu phải được xác thực, phân quyền và ghi nhật ký, phục vụ kiểm tra, giám sát và truy vết.

19 nhóm được chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu BHTN

Theo Hướng dẫn, dữ liệu được chia sẻ khai thác từ Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng BHTN gồm 19 nhóm dữ liệu nghiệp vụ, bao quát các khâu từ thông tin người lao động, quá trình hưởng trợ cấp đến hỗ trợ đào tạo, xử lý các khoản phải thu hồi..., cụ thể.

Thông tin cơ bản về người lao động; Thông tin hợp đồng lao động và đơn vị làm việc cuối cùng; Thông tin hưởng trợ cấp thất nghiệp; Thông tin quyết định bảo lưu thời gian đóng BHTN; Thông tin về việc tìm kiếm việc làm; Thông tin tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; Thông tin tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; Thông tin chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; Thông tin đề nghị tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp gửi cơ quan BHXH nơi chuyển đi; Thông tin đề nghị tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp gửi cơ quan BHXH nơi chuyển đến;

Thông tin hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề đối với người lao động; Thông tin hủy quyết định hỗ trợ đào tạo đối với người lao động; Thông tin hủy quyết định trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động; Thông tin thu hồi tiền hỗ trợ đào tạo đối với người lao động; Thông tin thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động; Thông tin hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm; Thông tin thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm đối với người sử dụng lao động; Thông tin hủy quyết định hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm đối với người sử dụng lao động; Danh sách người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.