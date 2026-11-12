19 nghìn gia đình người có công, người yếu thế được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công đến tận gia đình ông Nguyễn Văn Hào (xã Đan Phượng) thực hiện thủ tục cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình. (Ảnh: Hoàng Dưỡng)

Chiều 12/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm Chiến dịch 500 ngày đêm: Những thủ tục hành chính thành những lời tri ân- “Đến trước nhu cầu, tiên phong phục vụ”.

Chương trình là dịp nhìn lại những kết quả, cách làm thiết thực trong quá trình triển khai chiến dịch, đồng thời lan tỏa những câu chuyện xúc động về trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ cán bộ hành chính công đối với người có công, gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc cho biết: Hưởng ứng chiến dịch “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia; đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Triển khai Tổ Hành chính công xung kích hỗ trợ người có công, gia đình chính sách, người yếu thế, các trường hợp bất khả kháng trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính theo phương châm

“Đến trước nhu cầu-Tiên phong phục vụ” (ban hành tháng 2/2026), Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã triển khai hỗ trợ thủ tục hành chính, tập trung vào 15 thủ tục liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu hoạt động của những tổ xung kích giúp đỡ gia đình người có công, người yếu thế. (Ảnh: GIANG NAM)

Các chi nhánh và điểm hỗ trợ dịch vụ công số tổ chức luồng ưu tiên đối với hồ sơ người có công; phối hợp Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát nhu cầu, số hóa hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, đối soát dữ liệu dân cư qua VNeID và trả kết quả tại nhà đối với những trường hợp cần được hỗ trợ. Thông tin cá nhân, gia đình liệt sĩ được bảo đảm bí mật theo quy định.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ tại quầy, Trung tâm triển khai mô hình Tổ hành chính công xung kích nhằm bảo đảm người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và các trường hợp bất khả kháng được tiếp cận dịch vụ công kịp thời, thuận tiện.

Tính đến đầu tháng 11/2026, Trung tâm đã hỗ trợ hơn 19.000 người gồm: Người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế, các đối tượng bất khả kháng được hỗ trợ.

Các đại biểu giao lưu tại tọa đàm. (Ảnh: GIANG NAM)

Trong khuôn khổ hội nghị tọa đàm, Ban Tổ chức đã giao lưu với Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ - người từng khoác áo lính và nhiều lần hóa thân vào hình tượng người lính trên sân khấu, màn ảnh và Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương. Qua những chia sẻ chân thực, chương trình gợi lại ký ức về những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đồng thời đặt ra những suy ngẫm về trách nhiệm tri ân, chăm lo cho người có công và thân nhân liệt sĩ trong cuộc sống hôm nay.

Các đại biểu dự tọa đàm cũng lắng nghe những chia sẻ của các thành viên Tổ hành chính công xung kích và thân nhân người có công.

Chia sẻ tại chương trình, ông Phan Văn Hào, thân nhân liệt sĩ, cho biết: "Trong quá trình kháng chiến chống Pháp, gia đình tôi có người tham gia chiến đấu, cống hiến cho đất nước. Do thời gian kéo dài, Bằng Tổ quốc ghi công của gia đình bị hư hỏng. Thông qua Chiến dịch 500 ngày đêm, gia đình tôi được Tổ hành chính công số 9 hỗ trợ và đã được cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công. Tôi rất xúc động khi các cán bộ đến tận gia đình giúp đỡ thực hiện các thủ tục".

Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu và khách mời đã tham quan không gian trưng bày những hình ảnh đẹp về hoạt động của các tổ hành chính công xung kích, ghi lại những khoảnh khắc cán bộ hỗ trợ thân nhân người có công, người cao tuổi thực hiện thủ tục hành chính.