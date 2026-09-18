19 ngân hàng công bố chương trình tín dụng ưu đãi hơn 407.000 tỷ đồng

Hội nghị “Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa” được tổ chức trực tiếp có kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu NHNN khu vực và các vệ tinh. Ảnh: NHNN

Ngày 18/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức Hội nghị “Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Hội nghịđược tổ chức trực tiếp có kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu NHNN khu vực và các vệ tinh.

100 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, đến ngày 28/8/2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt gần 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025. Riêng đối với DNNVV, hiện có trên 100 TCTD có phát sinh dư nợ đối với DNNVV, dư nợ tín dụng đạt trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2025 (tốc độ tăng cao hơn so với tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế 10,24%) và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế.

Bên cạnh việc cung ứng vốn tín dụng cho các DNNVV, các TCTD đang tích cực đổi mới phương thức cho vay, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục và phát triển các sản phẩm tài chính phù hợp hơn với nhu cầu của doanh nghiệp. Những kết quả này thể hiện sự đồng hành của hệ thống ngân hàng đối với khu vực DNNVV, đồng thời cho thấy tín dụng ngân hàng tiếp tục là một nguồn lực quan trọng hỗ trợ DNNVV duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh phấn đấu tăng trưởng hai con số, ngành ngân hàng không chỉ có trách nhiệm cung ứng vốn mà còn phải góp phần định hướng dòng vốn vào những lĩnh vực tạo động lực mới cho tăng trưởng. Trên tinh thần đó, ngay trong tháng 8 vừa qua, NHNN đã có văn bản chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai Chương trình tín dụng hướng đến DNNVV và các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực là động lực tăng trưởng (nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến chế tạo và các dự án xanh).

Sau hơn 1 tháng triển khai, từ chỗ chỉ có 4 ngân hàng thương mại nhà nước đăng ký 220 nghìn tỷ, đến nay đã có 19 ngân hàng thương mại công bố thông tin chương trình, sản phẩm ưu đãi, với quy mô trên 407 nghìn tỷ đồng; lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 1 - 2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của các ngân hàng cho vay.

Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với đặc thù doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại Hội nghị, Thống đốc Phạm Đức Ấn đề nghị yêu cầu NHNN chủ động nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm phân tích dữ liệu dòng tiền phục vụ hoạt động thông tin tín dụng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn đối với DNNVV.

Thống đốc NNNN Phạm Đức Ấn và các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: NHNN

Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh 15 khu vực tiếp tục phát huy vai trò đầu mối kết nối chính sách tiền tệ, tín dụng với thực tiễn phát triển của các địa phương; theo dõi sát tình hình huy động vốn, tăng trưởng tín dụng, lãi suất, khả năng tiếp cận vốn và hấp thụ vốn của DN nói chung, DNNVV trên địa bàn để kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh.

Đối với các TCTD, Thống đốc đề nghị cần chủ động nắm bắt nhu cầu vốn, đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xét duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật; nghiên cứu phương thức đánh giá tín dụng trên cơ sở phương án sản xuất, kinh doanh, dòng tiền, lịch sử tín dụng, năng lực quản trị và dữ liệu của doanh nghiệp, phù hợp với khả năng kiểm soát rủi ro của từng tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ liên quan, chủ động xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng DNNVV, tăng cường khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định, phục vụ công tác đánh giá, thẩm định và giám sát khoản vay, từng bước giảm sự phụ thuộc vào tài sản bảo đảm, tăng cường đánh giá dựa trên dòng tiền và chuỗi giá trị.

Đồng thời, Thống đốc yêu cầu các ngân hàng nghiên cứu, phát triển và đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với đặc thù DNNVV và từng ngành, lĩnh vực. Bên cạnh tín dụng truyền thống, các tổ chức tín dụng cần tiếp tục phát triển các hình thức tài trợ phù hợp như bảo lãnh, bao thanh toán, cho thuê tài chính, tài trợ chuỗi cung ứng và các sản phẩm tài chính số; triển khai kịp thời các chương trình, chính sách tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHNN; công khai rõ đối tượng, điều kiện, quy trình để doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận, đảm bảo chính sách của ngân hàng là thực chất, đến được DNNVV; quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, tăng năng suất, đẩy mạnh số hóa để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất cho vay; đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế để tăng cường các nguồn vốn ưu đãi với lãi suất thấp giúp giảm chi phí vay vốn cho DNNVV.

Thống đốc cũng đề nghị Hiệp hội DNNVV Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHNN trong việc tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc có tính phổ biến của doanh nghiệp, để cùng tìm giải pháp xử lý. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hóa thông tin tài chính, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, quản lý tốt dòng tiền và chủ động cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho TCTD. Đây không chỉ là điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng mà còn là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững./.