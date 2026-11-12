19 năm tù vì những lời hứa 'chạy án treo', 'chạy dự án'

Bị cáo Đỗ Việt Cường tại phiên tòa xét xử sơ thẩm của TAND thành phố Quảng Ninh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 5/2025, Đỗ Việt Cường đã thực hiện hành vi gian dối, tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, quen biết người có chức vụ, có thể kết nối, xử lý công việc và giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Cụ thể, đầu tháng 1/2025, thông qua sự giới thiệu của người quen, Cường biết anh Hồ Văn Thương có nhu cầu ký hợp đồng xử lý rác thải và thu mua phế liệu với một số doanh nghiệp tại Quảng Ninh. Dù không có khả năng thực hiện, Cường vẫn đưa ra thông tin có thể giúp anh Thương kết nối, ký hợp đồng với Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tony Việt Nam và Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam.

Để tạo lòng tin, Cường đưa giấy giới thiệu, tự nhận là người đại diện, đồng thời yêu cầu anh Thương đưa 10.000 USD (tương đương 260 triệu đồng) làm phí môi giới. Ngày 13/1/2025, anh Thương chuyển đủ số tiền trên vào tài khoản của Cường. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Cường không thực hiện cam kết, không giúp anh Thương ký được hợp đồng mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân và trả nợ.

Không dừng lại ở đó, Cường tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tiền của một bị hại khác là chị Nguyễn Thị Duyên.

Theo cáo trạng, đầu năm 2025, biết chị Duyên đang liên quan đến vụ án trốn thuế, Cường nói có thể giúp chị được hưởng án treo. Tin tưởng lời hứa này, chị Duyên đã nhờ Cường giúp đỡ và chuyển cho Cường tổng cộng 300 triệu đồng qua nhiều lần giao dịch, từ ngày 17/1 đến ngày 6/5/2025.

Tuy nhiên, Cường không thực hiện bất kỳ việc gì để giúp chị Duyên được hưởng án treo mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau nhiều lần yêu cầu trả lại tiền nhưng không được, các bị hại đã trình báo cơ quan Công an.

Toàn cảnh phiên toà xét xử sơ thẩm.

Quá trình điều tra, Đỗ Việt Cường khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định, bằng hai thủ đoạn nêu trên, bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng 560 triệu đồng của anh Hồ Văn Thương và chị Nguyễn Thị Duyên. Đến thời điểm xét xử, bị cáo chưa hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Hành vi của Đỗ Việt Cường bị xác định phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên”; được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”.

Tại phiên tòa, căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh tụng và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Việt Cường 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, bị cáo đã bị tuyên phạt 7 năm tù về cùng tội danh theo Bản án hình sự phúc thẩm số 13 ngày 11/9/2026 của Tòa án quân sự Trung ương. Do đó, Hội đồng xét xử tổng hợp hình phạt, buộc Đỗ Việt Cường phải chấp hành hình phạt chung là 19 năm tù.

Qua vụ án, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời hứa hẹn “chạy dự án”, “chạy án”, lợi dụng quan hệ để giải quyết công việc; tuyệt đối không giao tiền cho người tự nhận có khả năng can thiệp, tác động trái pháp luật, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo và phải trả giá bằng những thiệt hại đáng tiếc.