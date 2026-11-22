Tối 24-11, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và lan tỏa niềm tự hào về bản sắc dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa; Lễ đón nhận “Tín ngưỡng thờ Mẫu Po Inư Nưgar/Thiên Y A Na” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; và Lễ trao giải Cuộc thi và công bố sáng tác ca khúc mới về tỉnh Khánh Hòa hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Đặc biệt, tại chương trình, công chúng sẽ được tìm hiểu về Bảo tàng Trường Sa - công trình lưu giữ ký ức lịch sử, phản ánh quá trình đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những hiện vật và tư liệu được trao tặng không chỉ có giá trị lịch sử, tư liệu mà còn chứa đựng tình cảm, niềm tự hào và trách nhiệm đối với Trường Sa thân yêu.

Cũng trong chương trình, nhà sưu tầm, nghệ sĩ Nguyễn Xuân Quang trao tặng bộ đàn đá gồm 36 thanh cho Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh để phục vụ trưng bày, giới thiệu và phát huy giá trị tại Danh thắng Hòn Chồng, góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa địa phương.

Xen kẽ các nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc với những tiết mục ca múa nhạc ca ngợi quê hương, đất nước, biển đảo và con người Khánh Hòa, hứa hẹn tạo nên không gian văn hóa đậm bản sắc, giàu cảm xúc.

Chương trình sẽ được livestream từ 19 giờ ngày 24-11 trên fanpage Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa. Mời quý khán giả đón xem và đồng hành cùng sự kiện đầy ý nghĩa này.