19 giờ 30 phút ngày 10-10: Livestream Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc 2026

Tối 10-10, tại Quảng trường Ninh Phước, xã Ninh Phước sẽ diễn ra lễ khai mạc Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa lần thứ I - năm 2026 và chương trình nghệ thuật “Hồn gốm Bàu Trúc”.

Đêm hội hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm sôi động, ấn tượng với phóng sự giới thiệu lễ hội, tái hiện hành trình gìn giữ và trao truyền nghề gốm Chăm qua nhiều thế hệ; thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, ca múa nhạc đặc sắc và đặc biệt là hòa mình trong hoạt động lửa trại chủ đề “Hồn gốm Bàu Trúc - Giữ hồn gốm - Nối lửa nghề - Vang nhịp Katê”.

Chương trình sẽ được livestream từ 19 giờ 30 phút trên các fanpage facebook Truyền hình Khánh Hòa của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa.

Các nghệ sĩ và diễn viên quần chúng tập luyện, hoàn thiện chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc. Ảnh: LÂM ANH - THANH SƠN

Đây không chỉ là dịp tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật làm gốm của người Chăm mà còn mở ra không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa, giới thiệu làng nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, sản phẩm OCOP và các điểm đến du lịch của Ninh Phước, qua đó, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy giá trị di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người thân thiện, mến khách đến với du khách gần xa.