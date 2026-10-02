19 dự án giao thông chậm tiến độ, nhiều công trình nguy cơ lỡ hẹn năm 2026

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình mới đạt khoảng 51% sản lượng. Ảnh: PV.

Trong báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai các công trình trọng điểm lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, 19/61 dự án/DATP do địa phương làm cơ quan chủ quản đang chậm tiến độ.

Trong số này, 14 dự án/DATP dự kiến hoàn thành năm 2026 nhưng khối lượng còn lại lớn. Trong đó, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình, mới đạt khoảng 51% sản lượng, đang đắp gia tải chờ lún và mới dỡ tải 2/24km, nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch.

Hai DATP 1 và 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đạt khoảng 81%. Tuy nhiên, DATP1 chưa tập kết đủ vật liệu đá, DATP2 còn một số đoạn chưa đủ điều kiện dỡ tải, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ.

Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có đoạn qua Hà Giang cũ đạt khoảng 86%, phấn đấu hoàn thành năm 2026; đoạn qua Tuyên Quang đạt khoảng 76%, khối lượng còn lại lớn. Riêng hơn 8km bổ sung mới khởi công tháng 1/2026, dự kiến hoàn thành tháng 7/2027.

DATP 2.3 Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội đạt khoảng 70%, dự kiến chỉ thông xe kỹ thuật tháng 12-2026 và hoàn thành tháng 5-2027. Các DATP 1 và 5 Vành đai 3 TPHCM đạt khoảng 80%, phấn đấu hoàn thành 57,5/59km trong năm nay; phần còn lại dự kiến hoàn thành quý I-2027.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng được lưu ý về tiến độ. DATP1 đạt khoảng 82%, dự kiến hoàn thành tháng 2-2027; các DATP 2, 3, 4 đạt bình quân khoảng 60%, dự kiến hoàn thành tháng 11-2027. Hai dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh cũng nằm trong nhóm được lưu ý.

Bộ Xây dựng cũng xác định 5 dự án/DATP khởi công năm 2025 nhưng triển khai chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương có sản lượng chưa đáng kể; DATP 3 Vành đai 4 Vùng Thủ đô đạt khoảng 18%; cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương cũ mới đạt khoảng 1,5%; cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng theo phương thức PPP mới đạt khoảng 17%.

Để bù tiến độ, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu rà soát khối lượng còn lại, lập tiến độ theo tuần, tháng; huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật liệu, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp.

Đối với các dự án khó hoàn thành trong năm 2026, cần xác định lại thời gian hoàn thành, xây dựng tiến độ cụ thể và tăng cường nguồn lực. Các dự án khởi công năm 2025 nhưng chậm tiến độ cũng phải khẩn trương khắc phục tồn tại, tăng tốc thi công theo kế hoạch.