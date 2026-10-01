19 dự án giao thông chậm tiến độ, nhiều công trình nguy cơ lỡ hẹn năm 2026

14 dự án có nguy cơ lỡ mốc 2026

Báo cáo lãnh đạo Chính phủ về tình hình triển khai các công trình trọng điểm lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, trong tổng số 61 dự án/dự án thành phần (DATP) đang thi công, có 19 dự án/DATP do địa phương làm cơ quan chủ quản vẫn triển khai chậm so với kế hoạch.

Thi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. (Ảnh: Vĩnh Phú).

Trong đó, 14 dự án/DATP có kế hoạch hoàn thành năm 2026, khối lượng còn lại lớn nhưng tiến độ triển khai thi công còn chậm, gồm: Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình làm cơ quan chủ quản) hiện nay đang đắp gia tải chờ lún (mới dỡ tải 2/24km), sản lượng ước đạt khoảng 51%, nguy cơ không hoàn thành dự án trong năm 2026 (theo quy mô chưa điều chỉnh).

DATP 1 và DATP 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (UBND tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản) sản lượng khoảng 81%, chủ đầu tư đang tập trung, nỗ lực quyết tâm hoàn thành năm 2026. Tuy nhiên, DATP1 chưa tập kết đủ vật liệu đá để thi công, DATP2 còn một số đoạn tuyến chưa đủ điều kiện dỡ tải, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành trong năm 2026.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (UBND tỉnh Tuyên Quang làm cơ quan chủ quản) có đoạn qua tỉnh Hà Giang cũ sản lượng đạt khoảng 86%, phấn đấu hoàn thành năm 2026; đoạn qua tỉnh Tuyên Quang sản lượng khoảng 76%, khối lượng còn lại lớn có nguy cơ không hoàn thành trong năm 2026 (riêng đoạn hơn 8km bổ sung mới khởi công tháng 1/2026 dự kiến hoàn thành tháng 7/2027).

DATP 2.3 Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội (UBND TP Bắc Ninh làm cơ quan chủ quản) sản lượng đạt khoảng 70%, dự kiến chỉ thông xe kỹ thuật tháng 12/2026, hoàn thành dự án tháng 5/2027.

DATP 1 và DATP 5 Vành đai 3 TP.HCM (UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản) có sản lượng đến nay đạt khoảng 80%, phấn đấu hoàn thành 57,5/59km trong năm 2026. Đoạn 1,5km còn lại và 2 nhánh Ramp, 1 cầu vượt trên QL1 thuộc nút giao Tân Vạn, hệ thống ITS dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Đối với dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tính đến nay, DATP1 (UBND tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản) có sản lượng đạt khoảng 82%, đang trong giai đoạn gia tải chờ lún, dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2027; DATP 2, 3, 4 (UBND TP Cần Thơ làm cơ quan chủ quản) sản lượng trung bình khoảng 60%, dự kiến hoàn thành tháng 11/2027.

Hai dự án Hữu Nghị - Chi Lăng (do UBND tỉnh Lạng Sơn làm cơ quan chủ quản) và Đồng Đăng- Trà Lĩnh (UBND tỉnh Cao Bằng làm cơ quan chủ quản) cũng được lưu ý về tiến độ thực hiện.

Rà soát khối lượng, tăng ca bù tiến độ chậm

Bên cạnh các dự án có kế hoạch về đích năm 2026, Bộ Xây dựng đồng thời đề cập 5 dự án/DATP khởi công trong năm 2025 nhưng công tác triển khai thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

Cụ thể, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương (UBND tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan chủ quản) có tiến độ triển khai rất chậm, sản lượng thực hiện chưa đáng kể, chủ yếu đang huy động máy móc, thiết bị, san gạt mặt bằng.

DATP 3 Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội (UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản) sản lượng mới đạt khoảng 18%.

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ do UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản có sản lượng mới đạt khoảng 1,5%.

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng triển khai theo phương thức PPP (UBND tỉnh Hưng Yên làm cơ quan chủ quản) mới đạt sản lượng khoảng 17%.

Bảo đảm hoàn thành sớm các dự án, Bộ Xây dựng đề nghị đối với các dự án đã xác định kế hoạch hoàn thành trong năm 2026 nhưng tiến độ thi công chậm, các địa phương cần chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu rà soát khối lượng còn lại, lập tiến độ thi công theo tuần/tháng, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật liệu; bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp bù lại tiến độ đã chậm.

Với các dự án khả năng không hoàn thành trong năm 2026, các địa phương cần chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu rà soát khối lượng còn lại, xác định thời gian hoàn thành, xây dựng tiến độ thi công, tăng cường nguồn lực thi công.

Đối với nhóm các dự án khởi công năm 2025 nhưng tiến độ còn chậm, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục các tồn tại, tăng cường nguồn lực, tăng tốc thi công theo kế hoạch.