19 dự án du lịch của Hà Nội được đưa vào danh mục ưu tiên thu hút đầu tư

Hồ Hàm Lợn. (Ảnh: Ngân Nguyễn)

Theo Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 9/10/2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đã nêu danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Danh mục gồm nhiều dự án có quy mô lớn tại các địa bàn ngoại thành. Trong đó, các dự án khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí hồ Đồng Sương được đề xuất tại xã Trần Phú; khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí, thể thao cao cấp, sân golf Xuân Giang và khu du lịch sinh thái Đầm Lai Cách tại xã Đa Phúc. Tại khu vực Hương Sơn, danh mục có các dự án phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa, tâm linh và dịch vụ tham quan, trải nghiệm.

Một số dự án đáng chú ý khác gồm khu du lịch sinh thái hồ Quan Sơn tại xã Hồng Sơn; các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với hồ Hoa Sơn, Đồng Quan, Đồng Đò, Hàm Bài, Hàm Lợn, Cầu Bãi, Kèo Cà và Ban Tiện thuộc các xã Kim Anh, Nội Bài, Trung Giã; khu du lịch sinh thái suối Bóp tại xã Ba Vì; khu du lịch kết hợp thương mại, dịch vụ bãi sông Đáy và dự án du lịch sinh thái trải nghiệm ven sông Đáy tại xã Hát Môn.

Nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội phù hợp hình thành điểm đến du lịch khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng. (Ảnh: Ngân Nguyễn)

Theo danh mục, các dự án được định hướng triển khai trong giai đoạn 2025-2035. Hình thức đầu tư chủ yếu là đầu tư kinh doanh; phương thức lựa chọn nhà đầu tư có thể thông qua đấu giá, đấu thầu dự án hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Với nhiều dự án, các thông tin cụ thể về vị trí, mục tiêu, diện tích đất và tổng vốn đầu tư sẽ được xác định trong quá trình lập dự án. Vì vậy, việc đưa vào danh mục ưu tiên thu hút đầu tư là cơ sở để thành phố tiếp tục hoàn thiện thông tin, xúc tiến đầu tư và lựa chọn phương án triển khai phù hợp, chưa đồng nghĩa các dự án đã hoàn tất thủ tục hoặc được triển khai trên thực tế.

Theo kế hoạch, Sở Tài chính Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cơ chế huy động, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư phát triển du lịch Thủ đô, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, khả năng cân đối nguồn lực và quy định của pháp luật.

Việc phát triển các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở rộng không gian trải nghiệm ngoài khu vực trung tâm, đồng thời tăng sức hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách trong nước và quốc tế.

Danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội: