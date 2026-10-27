19 đội tranh tài môn bóng chuyền da tại Đại hội TDTT Sơn La năm 2026

Trận đấu giữa đội xã Mường Bú và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ở nội dung bóng chuyền nam.

Tham gia thi đấu môn bóng chuyền da có gần 200 vận động viên thuộc 16 đoàn, thi đấu ở hai nội dung bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ. Trong đó, có 12 đội nam và 7 đội nữ. Sau khi bốc thăm chia bảng, các đội thi đấu tính điểm, chọn những đội có thành tích cao vào vòng bán kết và chung kết.

Một pha bóng đẹp trong trận đấu bóng chuyền nữ.

Trận đấu giữa đội phường Chiềng Sinh và phường Tô Hiệu ở nội dung bóng chuyền nữ.

Các trận đấu diễn ra từ ngày 27 đến 30/10 tại Sân vận động 3/2, phường Tô Hiệu. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, các đội đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, màn phối hợp ăn ý, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Đông đảo cổ động viên đến theo dõi, cổ vũ các đội thi.

Giải đấu là dịp để Ban tổ chức đánh giá chất lượng phong trào bóng chuyền tại các địa phương, đơn vị; tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng và tăng cường tinh thần đoàn kết.

Pha tranh chấp trên lưới giữa hai đội ở nội dung bóng chuyền nam.