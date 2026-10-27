19 đội tranh tài môn bóng chuyền da tại Đại hội TDTT Sơn La năm 2026
Ngày 27/10, môn bóng chuyền da trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Sơn La lần thứ X, năm 2026 chính thức khởi tranh, với sự tham gia của các vận động viên đến từ các xã, phường và đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Tham gia thi đấu môn bóng chuyền da có gần 200 vận động viên thuộc 16 đoàn, thi đấu ở hai nội dung bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ. Trong đó, có 12 đội nam và 7 đội nữ. Sau khi bốc thăm chia bảng, các đội thi đấu tính điểm, chọn những đội có thành tích cao vào vòng bán kết và chung kết.
Các trận đấu diễn ra từ ngày 27 đến 30/10 tại Sân vận động 3/2, phường Tô Hiệu. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, các đội đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, màn phối hợp ăn ý, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.
Giải đấu là dịp để Ban tổ chức đánh giá chất lượng phong trào bóng chuyền tại các địa phương, đơn vị; tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng và tăng cường tinh thần đoàn kết.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/the-thao/19-doi-tranh-tai-mon-bong-chuyen-da-tai-dai-hoi-tdtt-son-la-nam-2026-qda9zk3DR.html