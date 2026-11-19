Phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 38/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, cây mang theo bầu đất chỉ được phép nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế do Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố trong từng thời kỳ và phải thực hiện kiểm dịch thực vật theo đúng quy định.

Để đảm bảo an toàn kiểm dịch thực vật và ngăn chặn sinh vật gây hại xâm nhập, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn cũng như nguồn nhân lực phục vụ công tác kiểm dịch thực vật và giám định sinh vật gây hại.

Theo đó, 19 cửa khẩu quốc tế gồm: Cửa khẩu Cảng Hải Phòng (Hải Phòng), Cửa khẩu Cảng TP. Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh), Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng (Đà Nẵng), Cửa khẩu Cảng Nha Trang (Khánh Hòa), Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn (Gia Lai), Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II - Kim Thành (Lào Cai), Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Cao Bằng), Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Cao Bằng), Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Tuyên Quang), Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị), Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị), Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Quảng Ngãi), Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai), Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) và Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Cục sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tăng cường kiểm tra, giám sát kiểm dịch thực vật đối với mặt hàng cây mang theo bầu đất nhập khẩu qua các cửa khẩu này.