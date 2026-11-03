19,5 triệu lượt du khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng năm 2026

Về cơ cấu thị trường theo châu lục, châu Á tiếp tục là khu vực gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với 14,6 triệu lượt, chiếm gần 75% tổng lượng khách quốc tế. Tiếp theo là châu Âu với 3,22 triệu lượt, chiếm 16,5%; châu Mỹ với 1,04 triệu lượt, chiếm 4,4%; châu Đại Dương với 602,7 nghìn lượt, chiếm 3,1%; châu Phi với 59,9 nghìn lượt, chiếm 0,3%.

Trong 10 thị trường gửi khách hàng đầu đến Việt Nam trong 10 tháng năm 2026, Trung Quốc tiếp tục đứng đầu với gần 4,4 triệu lượt khách; Hàn Quốc đứng thứ hai với 3,4 triệu lượt; Nga củng cố vị trí thứ 3 với 1,25 triệu lượt; Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ 4 với 1,07 triệu lượt. Đây là 4 thị trường đóng góp trên 1 triệu khách đến Việt Nam tính từ đầu năm.

Về tăng trưởng, châu Âu là khu vực có tốc độ tăng cao nhất 51,5%, tiếp theo là châu Phi tăng 30,7%, châu Đại Dương tăng 21,5%, châu Mỹ tăng 18,1%, châu Á tăng 7,3%. Châu Âu đồng thời là khu vực đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung của khách quốc tế đến Việt Nam. Kết quả này cho thấy bên cạnh vai trò nền tảng của các thị trường châu Á, việc mở rộng và khai thác hiệu quả các thị trường đường dài, đặc biệt là châu Âu, đang tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng du lịch Việt Nam.

Du khách quốc tế với trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam hào hứng gói bánh chưng lá dong. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Đáng chú ý, tại châu Âu, Nga là thị trường nổi bật nhất, tăng 150%; trong khi đó Ba Lan tăng 45,8%, Séc tăng 21,9%, Thụy Sỹ tăng 23,1%...

Các thị trường trong khu vực Đông Nam Á cũng ghi nhận mức tăng cao như: Philippines tăng 52,4%, Campuchia tăng 43,2%, Singapore tăng 28,9%, Indonesia tăng 27,1%. Thị trường Australia tăng 21,3%; New Zealand tăng 22,9%, đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng chung.

Ở chiều ngược lại, thị trường Hàn Quốc giảm 6,3%, cho thấy cần tiếp tục có những giải pháp thúc đẩy về chính sách, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm mới nhằm duy trì sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam tại thị trường trọng điểm truyền thống.

Du khách thích thú trải nghiệm không gian Tết Việt tại chương trình “Hội làng khai xuân” tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam được hỗ trợ bởi sự đóng góp đồng thời của các thị trường quy mô lớn và những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao. Đặc biệt, sự tăng trưởng mạnh của thị trường xa châu Âu, cùng với đà phát triển tích cực tại một số thị trường gần trong khu vực châu Á, góp phần đa dạng hóa nguồn khách, tạo thêm dư địa phát triển. Bên cạnh đó, môi trường ổn định, an toàn an ninh, sự mở rộng các đường bay thẳng kết nối Việt Nam với các trung tâm du lịch quốc tế, chính sách thị thực thuận lợi góp phần tạo điều kiện cho du khách dễ dàng tiếp cận điểm đến Việt Nam. Việc duy trì sức hấp dẫn về tài nguyên, sản phẩm du lịch đa dạng mang lại mức tăng trưởng khách quốc tế hai con số trong năm 2026.

Với 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng năm 2026, ngành Du lịch đã đạt khoảng 78% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành Du lịch cần nỗ lực lớn trong hai tháng cuối năm, đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy tăng trưởng và tạo nền tảng cho năm tiếp theo. Các địa phương, doanh nghiệp du lịch cần chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút khách, tăng cường tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách, củng cố thị trường và tạo đà tăng trưởng cho năm 2027.