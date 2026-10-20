189 doanh nghiệp từ 36 quốc gia dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026

Sáng 20/10, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) đồng chủ trì họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 (Viet Nam Defence Expo 2026).

Được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, Bộ Quốc phòng tổ chức Triển lãm với chủ đề “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”. Sau hai kỳ năm 2022 và 2024, đến nay Triển lãm được tổ chức lần thứ ba, đúng dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Quang cảnh họp báo.

Theo Ban Tổ chức, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 nhằm đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế và củng cố lòng tin chiến lược giữa Việt Nam với các nước. Đây là dịp chia sẻ chính sách đối ngoại quốc phòng, chủ trương xây dựng Quân đội cùng định hướng phát triển nền công nghiệp quốc phòng. Sự kiện đồng thời tạo không gian kết nối cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng.

Trọng tâm của triển lãm hướng tới đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đa dạng hóa nguồn cung, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ sản xuất trang bị kỹ thuật, hậu cần. Thông qua việc nắm bắt xu hướng phát triển vũ khí hiện đại trên thế giới, các cơ quan chức năng sẽ tham mưu lựa chọn mua sắm, cải tiến và sản xuất trang bị cho quân đội. Bên cạnh đó, sự kiện là cơ hội quan trọng, quảng bá tiềm lực công nghiệp quốc phòng Việt Nam đến bạn bè quốc tế, nhân dân trong nước và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm quốc phòng.

Đây cũng là sự kiện đối ngoại quy mô lớn, góp phần khẳng định đường lối quốc phòng hòa bình, tự vệ, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Triển lãm có tổng diện tích khoảng 123.800 m², tăng 23.800 m² so với kỳ năm 2024, chia thành 7 khu vực chính. Đến nay đã có 16 gian hàng quốc gia đăng ký, trong đó có Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Nhật Bản, Anh, Ý, Canada, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ. Ban Tổ chức cũng đã nhận đăng ký của 44 đoàn khách quốc tế đến từ 30 nước sang thăm Việt Nam và dự triển lãm.

Các doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ giới thiệu phương tiện chiến đấu, vũ khí, giải pháp công nghệ phục vụ Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng cùng các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trưng bày nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới đang có trong biên chế.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường bố trí “Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hoá ba miền” rộng khoảng 8.200 m². Không gian này gồm sản phẩm thương hiệu quốc gia và sản phẩm làng nghề đặc trưng vùng miền, cùng Không gian văn hoá “Việt Nam gấm hoa - khát vọng vươn xa”.

Lễ khai mạc diễn ra từ 9h00 ngày 10/12 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Trong thời gian Triển lãm có các hội thảo khoa học “Hợp tác quốc tế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vì hòa bình và phát triển bền vững”, hội thảo hợp tác công nghiệp quốc phòng và nhiều hoạt động ký kết song phương. Người dân được vào tham quan trong hai ngày 12 và 13/12.