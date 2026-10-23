188 thí sinh tham gia Cuộc thi Tài năng múa học sinh - sinh viên 2026

Phát biểu tại họp báo sáng 23/10, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, đây là lần đầu tiên Bộ chủ trì tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực múa.

Cuộc thi hướng tới sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo: gìn giữ những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt Nam, đồng thời khuyến khích người trẻ tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới và đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng.

Với chủ đề “Tài năng múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, cuộc thi tạo môi trường để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực kỹ thuật, khả năng biểu diễn, tư duy nghệ thuật và sức sáng tạo; đồng thời, góp phần phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ, thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa các cơ sở đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại họp báo

Cuộc thi được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1, từ ngày 3 - 6/11/2026 tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Lễ Khai mạc dự kiến vào 19h30 ngày 3/11/2026; Lễ bế mạc và trao giải dự kiến vào 19h ngày 6/11/2026.

Đợt 2, từ ngày 10 - 12/11/2026 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, số 71 Kim Mã, Hà Nội. Lễ Khai mạc dự kiến vào 14h ngày 10/11/2026; Lễ bế mạc và trao giải dự kiến vào 19h ngày 12/11/2026.

Cuộc thi gồm 4 bảng thi, tạo điều kiện để thí sinh thể hiện năng lực ở các loại hình múa và lĩnh vực sáng tạo khác nhau, gồm: Múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Tài năng biên đạo.

Tác phẩm dự thi được khuyến khích khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và những giá trị nhân văn; đồng thời thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt và sự kết hợp phù hợp giữa kỹ thuật múa với chất liệu truyền thống, hiện đại.

Theo Ban tổ chức, tính đến ngày 10/10/2026, có 188 thí sinh thuộc 18 cơ sở đào tạo đủ điều kiện tham gia, với 158 tiết mục. Đợt 1 tại TP. Hồ Chí Minh có 88 thí sinh thuộc 8 cơ sở đào tạo. Đợt 2 tại Hà Nội có 100 thí sinh thuộc 10 cơ sở đào tạo.

Cuộc thi cũng có các giải thưởng chuyên đề nhằm ghi nhận những đóng góp và thế mạnh nổi bật, gồm: Huấn luyện viên xuất sắc; Biên đạo xuất sắc; Thí sinh biểu diễn xuất sắc; Tác phẩm xuất sắc; Tác phẩm sáng tạo; Tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và Cơ sở đào tạo xuất sắc nhất.

Tại họp báo, Trưởng Khoa múa, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội Hoàng Kim Anh cho biết, nhà trường tham gia ở hai hạng mục: Tài năng diễn viên múa và Tài năng biên đạo múa.

Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo, hướng dẫn các giảng viên biên đạo múa tích cực hỗ trợ học sinh, sinh viên ôn luyện, tập luyện biểu diễn, giúp các em nâng cao kỹ năng sân khấu và khai thác tối đa khả năng sáng tạo tại các bảng thi tham gia.

Các tác phẩm của sinh viên vừa mang hơi thở, sức sống của tuổi trẻ, vừa góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội.

Bên cạnh mục tiêu đạt thành tích cao, cuộc thi còn là cơ hội để sinh viên giao lưu, kết nối với sinh viên các trường đào tạo nghệ thuật trên toàn quốc; giúp các em trải nghiệm từ giảng đường bước ra sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp. Đây cũng là dịp để đội ngũ giảng viên nhìn nhận, đánh giá lại quá trình giảng dạy nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo.