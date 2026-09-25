188 học viên hoàn thành bồi dưỡng kỹ năng hoạt động HĐND cấp xã

Trao chứng chỉ cho học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND cấp xã.

Chương trình diễn ra từ ngày 21 đến 25/9, trang bị cho học viên 7 chuyên đề cốt lõi và 1 báo cáo thực tiễn, tập trung vào các vấn đề về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; kỹ năng giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, xây dựng nghị quyết; chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động dân cử.

Qua thời gian học tập, học viên được kết hợp lý luận và thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao kỹ năng quản trị, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND cấp xã.

Kết thúc chương trình, nhà trường cấp chứng chỉ cho 188 học viên hoàn thành khóa học.