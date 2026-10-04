186 vận động viên tranh tài tại Giải Thể hình - Fitness Hà Nội mở rộng năm 2026

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Hà Ngân

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức. Phát biểu khai mạc giải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài nhấn mạnh, Hà Nội không chỉ là Thủ đô ngàn năm văn hiến, mà còn là đô thị năng động, nơi gìn giữ những giá trị truyền thống và không ngừng hướng tới tương lai. Một Thủ đô phát triển không chỉ cần diện mạo hiện đại mà còn cần những con người khỏe mạnh, tự tin và giàu ý chí.

Theo ông Phạm Xuân Tài, Giải Thể hình - Fitness Hà Nội mở rộng năm 2026 là dịp lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, lối sống tích cực và hình ảnh con người Hà Nội khỏe khoắn, thanh lịch. Giải đấu đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, khẳng định năng lực; qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện thể hình - fitness, khuyến khích người dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. Ảnh: Hà Ngân

Năm nay, giải quy tụ 186 vận động viên đến từ 119 câu lạc bộ thuộc 10 tỉnh, thành phố, tranh tài ở 19 bộ huy chương. Quy mô tham dự cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của phong trào thể hình - fitness, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao chuyên môn giữa các vận động viên của Hà Nội và các địa phương.

Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ, huấn luyện viên và vận động viên cùng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào tập luyện thể hình theo hướng chuyên nghiệp, lành mạnh. Qua đó, giải góp phần xây dựng môi trường thể thao tích cực, khuyến khích người dân chủ động rèn luyện sức khỏe và hình thành lối sống năng động.

Các vận động viên thi đấu tại giải. Ảnh: Hà Ngân

Để giải đấu diễn ra an toàn, công bằng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài đề nghị Ban Tổ chức và Tổ trọng tài làm việc với tinh thần trách nhiệm, công tâm, chính xác; đồng thời mong muốn các vận động viên thi đấu trung thực, đoàn kết, cao thượng, chấp hành nghiêm điều lệ và các quy định của giải.

Với tinh thần “Khỏe để lập nghiệp - Đẹp để tự tin - Bản lĩnh để tỏa sáng”, Giải Thể hình - Fitness Hà Nội mở rộng năm 2026 được kỳ vọng mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, góp phần tạo không khí thể thao sôi nổi chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô.

Giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể hình - fitness. Ảnh: Hà Ngân

Thông qua giải đấu, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là địa phương tích cực phát triển phong trào thể thao quần chúng gắn với thể thao thành tích cao, tạo sân chơi để những người yêu thích thể hình - fitness được giao lưu, thi đấu và khẳng định bản thân.