Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự và lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại giải.

Giải do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang và UBND đặc khu Kiên Hải tổ chức.

Giải năm nay có 15 đơn vị tham dự, gồm 11 địa phương và 4 đơn vị trường học, với tổng cộng 186 vận động viên. Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly: 2km, 3km và 5km. Mỗi cự ly có điểm xuất phát riêng, tất cả vận động viên đều về đích tại Công viên Bãi Nhà B, Hòn Sơn.

Không chỉ là cuộc tranh tài thể thao, giải còn đưa vận động viên, người dân và du khách trải nghiệm cảnh quan đảo Lại Sơn. Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức muốn lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường, bảo vệ cảnh quan và biển đảo quê hương, hướng đến xây dựng Hòn Sơn xanh, sạch, đẹp, thân thiện.

Các vận động viên trên đường chạy.

Các vận động viên thi đấu tại giải.

Ban Tổ chức trao giải nội dung cá nhân nam từ 17 tuổi trở xuống cự ly 3 km.

Ban Tổ chức trao giải nội dung đồng đội nam từ 17 tuổi trở xuống cự ly 3 km.

Ban Tổ chức trao giải nội dung cá nhân nữ từ 17 tuổi trở xuống cự ly 2 km.

Ban Tổ chức trao giải nội dung đồng đội nam từ 18 tuổi trở lên cự ly 5 km.

Ban Tổ chức trao giải nội dung đồng đội nữ từ 18 tuổi trở lên cự ly 3 km.