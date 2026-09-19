182 vận động viên tranh tài tại Giải bơi học sinh

Giải bơi học sinh góp phần trang bị cho các em kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Sau vòng loại được tổ chức trong toàn trường, 182 vận động viên xuất sắc nhất góp mặt tại vòng chung kết. Các em tranh tài ở nội dung bơi ếch và bơi tự do 50m dành cho nam, nữ, được chia thành 4 nhóm theo lứa tuổi.

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức trao 15 giải Nhất, 15 giải Nhì, 39 giải Ba và 39 giải Khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Các vận động viên xuất sắc được trao giải.

Sau sắp xếp, Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng có 2.060 học sinh. Việc tổ chức giải bơi lần đầu tiên là một trong những hoạt động nhằm đưa môn Bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước trở thành nội dung được quan tâm thường xuyên trong nhà trường; đồng thời duy trì phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao thể lực và góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.