180 học viên được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn
Chiều 10/11, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Đoàn Kết tổ chức tuyên truyền, đào tạo và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 180 học viên thuộc lực lượng công an phường; cán bộ, viên chức, công chức một số phòng, ban phường và tổ bảo vệ an ninh trật tự các tổ dân phố, bản trên địa bàn phường Đoàn Kết.
Tại chương trình, lực lượng công an đã tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đào tạo, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy; chiếu một số tình huống lái xe mất an toàn và phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông; bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng quan sát, chuyển hướng an toàn, nhường đường, vượt xe, phanh khẩn cấp, nhận diện và phòng tránh điểm mù của xe tải lớn cũng như điều kiện đường trơn trượt, cua khuất và đèo dốc thông qua sa hình rút gọn. Qua đó, giúp các học viên thực hành trực quan các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.
Thông qua buổi đào tạo, lực lượng Công an phường Đoàn Kết và Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) mong muốn tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn phường và giữ vững ổn định trật tự an toàn giao thông chung của tỉnh Lai Châu.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/ninh-quoc-phong/180-hoc-vien-duoc-tuyen-truyen-huong-dan-ky-nang-lai-xe-an-toan-1320243