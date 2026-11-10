180 học viên được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

Tại chương trình, lực lượng công an đã tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đào tạo, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy; chiếu một số tình huống lái xe mất an toàn và phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông; bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng quan sát, chuyển hướng an toàn, nhường đường, vượt xe, phanh khẩn cấp, nhận diện và phòng tránh điểm mù của xe tải lớn cũng như điều kiện đường trơn trượt, cua khuất và đèo dốc thông qua sa hình rút gọn. Qua đó, giúp các học viên thực hành trực quan các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.

Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tới các học viên.

Quang cảnh buổi tuyên truyền lái xe an toàn.

Thông qua buổi đào tạo, lực lượng Công an phường Đoàn Kết và Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) mong muốn tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn phường và giữ vững ổn định trật tự an toàn giao thông chung của tỉnh Lai Châu.

Các học viên thực hành các bước lái xe an toàn trên sa hình rút gọn.