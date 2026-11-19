Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; lãnh đạo Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài; đồng thời là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các lực lượng trong hệ thống chính trị. Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đối với nhiệm vụ này ngày càng cao, đòi hỏi phải chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện đúng vấn đề, kịp thời cung cấp thông tin chính thống và tham mưu xử lý các vụ việc phát sinh, nhất là trên không gian mạng.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, đặt ra yêu cầu tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là lực lượng trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Để hội nghị đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí đề nghị báo cáo viên và các đại biểu tập trung nghiên cứu, trao đổi những nội dung trọng tâm như: vị trí, vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng lực lượng; rèn luyện kỹ năng nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng kỹ năng phối hợp và xử lý các tình huống phát sinh từ thực tiễn.

Đồng chí cũng yêu cầu các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tham gia đầy đủ chương trình tập huấn; tích cực trao đổi, thảo luận các tình huống thực tế để vận dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Cùng đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với đội ngũ báo cáo viên, bảo đảm chương trình tập huấn được triển khai đúng kế hoạch, nội dung và yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo Cục Tuyên huấn quán triệt chuyên đề tại hội nghị

Trong chương trình, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt những nội dung: một số vấn đề cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhận diện, phân tích và dự báo các vấn đề phức tạp trên không gian mạng.

Các đại biểu theo dõi chuyên đề tại hội nghị

Đồng thời, các đại biểu cũng được tìm hiểu chuyên đề: giải pháp kỹ thuật trong phát hiện, ứng phó với các tình huống tư tưởng trên không gian mạng; quy trình xử lý thông tin xấu độc, vụ việc phức tạp và tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị nhằm giúp các đại biểu được cập nhật kiến thức, trang bị thêm kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết để chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; nâng cao khả năng nhận diện, phân tích, đánh giá và xử lý thông tin trên không gian mạng. Qua đây góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, ban công tác 35 các cấp, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.