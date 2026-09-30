18 tỉnh, thành phố tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Bích Hồng.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026 được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp chủ trì tổ chức thực hiện từ ngày 8 đến 12-10-2026, có quy mô gần 100 gian hàng của trên 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố.

Sự kiện nhằm tôn vinh văn hóa làng nghề; quảng bá các mô hình làng nghề độc đáo; khuyến khích nghệ nhân nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã theo thị hiếu hiện đại; khẳng định chất lượng sản phẩm OCOP, đưa thương hiệu thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm thế giới.

Hội chợ còn là cầu nối đưa sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu và đạt chứng nhận OCOP đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Tất cả các sản phẩm tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 đều được ứng dụng mã QR để khách tham quan dễ dàng tra cứu nguồn gốc, thông tin sản phẩm.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam đã trải qua 21 lần được tổ chức. Ảnh: CTV.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp cho biết, điểm mới năm 2026 là hội chợ hướng mạnh đến chuyển đổi số trong nông thôn, tạo không gian giao thương giữa cơ sở sản xuất làng nghề với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử; tổ chức livestream bán hàng và ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, Ban Tổ chức phối hợp tổ chức các phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP trên TikTok Shop, giúp các cơ sở làng nghề tiếp cận khách hàng rộng rãi hơn.

Cũng tại hội chợ, Ban Tổ chức sẽ đưa các đoàn nghệ nhân, thợ thủ công, cán bộ nông nghiệp các địa phương và sinh viên khối trường nông nghiệp đến tham quan, học tập tại Hội chợ, tìm hiểu về liên kết chuỗi giá trị, nhu cầu thị trường và xu hướng mới trong sản xuất nông nghiệp bền vững.

Song hành cùng Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp và Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp tổ chức Tuần lễ Quảng bá, Kết nối du lịch nông nghiệp nông thôn.

Sự kiện cũng được tổ chức từ ngày 8-10 đến 12-10-2026, nhằm quảng bá văn hóa đặc trưng, điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn Việt Nam; kết nối các chủ thể du lịch nông thôn với doanh nghiệp lữ hành, tổ chức, trường học; gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tri thức bản địa với phát triển du lịch nông thôn, tạo sinh kế bền vững cho người dân.