Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.

Nội dung sửa đổi đáng chú ý là bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong đăng ký, xác lập và chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ.

18 thủ tục hành chính về sở hữu trí tuệ bị bãi bỏ từ ngày 1-3-2027. Ảnh minh họa

Theo đó, một thay đổi lớn trong luật là bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ, thay bằng cơ chế thông báo hoạt động. Tổ chức, cá nhân giám định phải thông báo thông tin về chủ thể, lĩnh vực hoạt động và chuyên môn cho cơ quan quản lý trong 10 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu cung cấp dịch vụ.

Người có quyền, lợi ích liên quan đến đối tượng giám định hoặc vụ việc cần giám định không được thực hiện giám định. Chi phí dịch vụ do người yêu cầu và bên giám định thỏa thuận.

Kết luận giám định được sử dụng làm một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân giám định chỉ đưa ra kết luận chuyên môn, không được kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc tranh chấp giữa các bên.

Luật mới ban hành cũng đơn giản hóa việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Thay vì thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng, các bên yêu cầu sửa đổi thông tin chủ sở hữu trên văn bằng bảo hộ.

Đối với quyền sở hữu công nghiệp được xác lập thông qua đăng ký, hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực giữa các bên theo pháp luật dân sự. Việc chuyển nhượng quyền có hiệu lực khi cơ quan quản lý ghi nhận thay đổi trên văn bằng bảo hộ. Từ thời điểm này, bên nhận chuyển nhượng có quyền của chủ sở hữu.

Luật còn cho phép chuyển nhượng một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ được bảo hộ của nhãn hiệu. Bên nhận chuyển nhượng được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng với phần danh mục đã nhận.

Đối với hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, luật quy định hợp đồng có hiệu lực giữa các bên theo pháp luật dân sự. Những hợp đồng thuộc diện phải đăng ký, trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba sau khi đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, theo quy định mới, chức năng quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường được chuyển sang Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ này trở thành đầu mối quản lý thống nhất về quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quản lý quyền tác giả và quyền liên quan.