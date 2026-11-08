18 sòng bạc liên quan Prince Group bị thu hồi giấy phép

Theo The Phnom Penh Post, Bộ trưởng cấp cao Chhay Sinarith, trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lừa đảo trực tuyến (CCTC), đã công bố thông tin về các sòng bạc bị thu hồi giấy phép tại cuộc họp báo ngày 6/11, tổ chức ở trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia.

Nhà chức trách Campuchia cũng cho biết đã phong tỏa hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng. Ảnh: Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia.

Sự kiện có sự tham dự trực tiếp của 46 thành viên đoàn ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế được công nhận tại Campuchia. Ngoài ra, 18 đại diện các cơ quan ngoại giao Campuchia ở nước ngoài tham dự trực tuyến.

Tại cuộc họp, ông Sinarith cũng thông tin về việc phong tỏa hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng, cùng nhiều tài sản động sản và bất động sản trị giá hàng trăm triệu USD trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp các hoạt động lừa đảo.

Tuy nhiên, CCTC không nêu rõ liệu toàn bộ số tiền và tài sản bị phong tỏa có liên quan đến Tập đoàn Prince hay không. Những tài sản này đang được xử lý theo các thủ tục pháp lý và có thể bị tịch thu.

Theo bản tóm tắt cuộc họp do CCTC công bố: “Campuchia đang tích cực tiến hành các cuộc điều tra chuyên sâu và xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, trong đó có FBI và Interpol, nhằm triệt phá tận gốc các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia này”.

Giới chức Campuchia đã đột kích hai tòa nhà tại Trung tâm Prince Plaza ở Phnom Penh, thu giữ máy tính xách tay, điện thoại di động và các thiết bị khác. Ảnh: Sohu.

Tuyên bố nêu rõ, trong vòng một năm qua, chính quyền đã thu hồi 18 giấy phép sòng bạc liên quan đến mạng lưới Prince Group, gắn với Chen Zhi và Li Kuong. Ngoài ra, 10 giấy phép sòng bạc khác đã bị đình chỉ, theo The Straits Times.

Ông Sinarith cho biết nhà chức trách đang sử dụng bằng chứng kỹ thuật số thu thập từ các thiết bị điện tử và hệ thống công nghệ để xây dựng hồ sơ truy tố những kẻ cầm đầu, thay vì chờ nạn nhân gửi đơn tố cáo.

Hoạt động điều tra tập trung vào cơ sở hạ tầng tài chính đứng sau các đường dây lừa đảo, song song với các cuộc đột kích và truy tố hình sự. Nhà chức trách đang truy tìm những đối tượng bị nghi giữ vai trò điều hành cấp cao, đồng thời xác minh tài sản liên quan đến các hoạt động phi pháp.

“Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đang điều tra cơ cấu tài chính, tài sản được che giấu, việc sử dụng tiền mã hóa và những sòng bạc núp bóng hoạt động kinh doanh hợp pháp để tổ chức đánh bạc trực tuyến trái phép”, tuyên bố nêu rõ.

Những tài sản bị phong tỏa, trong đó có bất động sản trị giá hàng trăm triệu USD, đang được xử lý theo các thủ tục pháp lý và có thể bị tịch thu. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường truy tố những người điều hành các hoạt động lừa đảo, đồng thời mở rộng điều tra tài sản che giấu và các giao dịch tài chính liên quan.

Campuchia đã truy tố và tạm giam 5.032 đối tượng tình nghi liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Sohu.

Từ ngày 1/7/2025 đến 31/10/2026, chính quyền Campuchia đã kiểm tra và xử lý tại 972 địa điểm bị nghi liên quan đến hoạt động phạm pháp, đồng thời lập 568 hồ sơ vụ án để đưa ra xét xử.

Trong thời gian này, 5.032 nghi phạm bị buộc tội và tạm giam để chờ xét xử, theo số liệu được công bố tại cuộc họp.

Nhà chức trách cũng đã đưa 23.760 người nước ngoài thuộc 38 quốc tịch về nước.