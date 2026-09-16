18 phút quả cảm giúp U23 Thái lan thắng ngược Kyrgyzstan

U23 Thái Lan ngược dòng đánh bại U23 Kyrgyzstan. Ảnh: FAT

Dù để đại diện Trung Á vượt lên dẫn tới hai bàn đến tận đầu hiệp hai (phút 47), tinh thần chiến đấu quả cảm giúp U23 Thái Lan ghi liền ba bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 18 phút để giật lại trọn vẹn 3 điểm quý giá.

U23 Thái Lan nhập cuộc khá chủ động sau tiếng còi khai cuộc và sớm tạo sóng gió với pha dứt điểm của Chotmuangpak Thanakrit. Tuy nhiên, U23 Kyrgyzstan mới là đội tận dụng thời cơ tốt hơn.

Phút 23, từ một pha phản công chớp nhoáng, Iskandarbekov Kyduret tung cú sút chìm hiểm hóc đánh bại thủ môn U23 Thái Lan để mở tỷ số. Khó khăn càng thêm chồng chất cho "Voi chiến" ngay đầu hiệp 2, khi Balbakov Atiner trừng phạt sự lúng túng của hàng thủ áo xanh sau tình huống phạt góc ở phút 47, nâng cách biệt lên 2-0.

Không còn đường lùi, U23 Thái Lan dốc toàn lực dâng cao đội hình và nhanh chóng gặt hái thành quả. Phút 55, đón quả phạt góc bên cánh trái, Mamah Jennahafee bật cao đánh đầu hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tiếp đà hưng phấn, ngôi sao Wongasa Paripan có ngày thi đấu chói sáng với cú đúp đẳng cấp. Anh tự tin đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm rồi dứt điểm vào góc xa gỡ hòa 2-2 ở phút 69, trước khi tung cú sút góc gần quyết đoán ở phút 73, hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng, ấn định tỷ số 3-2 chung cuộc.

Sau chiến thắng nhọc nhằn trong ngày ra quân, U23 Thái Lan sẽ chuyển sự chú ý sang cuộc chạm trán U23 Hồng Kông ở lượt trận thứ hai vào ngày 20/9 tới.

Highlights U23 Việt Nam 0-1 U23 Thái Lan Trưa 28/3, U23 Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan thuộc lượt trận thứ 2 giải giao hữu CFA Team China 2026.